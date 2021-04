Il Comune ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di aiuole e aree verdi a sponsor privati

Si affida la gesatione del verde in cambio di cartelli informativi pubblicitari

MANDELLO – L’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare ai privati l’allestimento e la manutenzione di 18 aree verdi del paese, per un periodo di tre anni, riconoscendo allo sponsor un ritorno di immagine tramite l’esposizione di cartelli informativi.

Lo sponsor dovrà effettuare a proprie spese la sistemazione e manutenzione del verde pubblico. Il Comune concede l’utilizzo delle aree verdi assegnate per l’esposizione di cartelli che pubblicizzano l’intervento secondo il modello ed il numero individuato dall’Amministrazione.

L’avviso è destinato, come spiegato dal sindaco, ai soggetti economici attivi sul territorio come negozi, associazioni, gruppi di commercianti.

“Una procedura che ci è stata sollecitata da alcuni commercianti di via Parodi già interessati all’area della rotonda lungo la stessa via – spiega il primo cittadino Riccardo Fasoli – L’avviso era già stato pubblicato diversi anni fa ma non aveva riscosso successo, soprattutto per via di alcune regole stringenti circa la piantumazione, la fioritura ed il taglio. Speriamo di ricevere proposte anche per le altre aree messe a disposizione”

Come effettuare la domanda

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno giovedì 29 aprile 2021, la domanda tramite PEC all’indirizzo comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it con oggetto “Domanda per affidamento a privati di aree verdi” oppure in busta chiusa con l’indicazione “Domanda per affidamento a privati di aree verdi” presso l’ufficio Protocollo del Comune di Mandello del Lario (Piazza Leonardo da Vinci n. 6 – 23826 Mandello del Lario)

A ciascun richiedente verrà affidata solamente un’area, salvo il caso di richieste inferiori al numero di aree da assegnare.

Le domande verranno valutate dal Comune; nel caso in cui due o più privati richiedano la medesima area, come priorità, l’assegnazione avverrà in favore di colui che avrà presentato per primo la domanda. Per le aree non assegnate il Comune procederà successivamente alla trattativa diretta con gli eventuali interessati.

Maggiori informazioni nell’avviso pubblicato dal Comune di Mandello

Elenco delle aiuole e delle aree verdi

1. Aiuola rotatoria di Via Pra Magno e parcheggio polisportiva;

2. Aiuola rettangolare Via Provinciale davanti al distributore lato destro direzione Lecco – Colico;

3. Aiuola e area verde lato sinistro Provinciale direzione Lecco – Colico (presso edicola);

4. Lato destro Provinciale – scarpata parcheggio stazione;

5. Incrocio Viale della Costituzione con la Provinciale;

6. Rotatoria a Olcio – parcheggio a lago;

7. Aiuole parcheggio Via Bagnagatti;

8. Aiuola rotatoria – Ufficio Postale;

9. Aiuola Piazza F.lli Pini;

10. Verde pubblico di piazza Lega Lombarda;

11. Aiuola Via Dante – parcheggio nuovo;

12. Rotatoria di Piazza San Zenone;

13. Aree verdi in Piazza L. Manara;

14. Area verde in Via al Bellano incrocio con Via S.G. Bosco;

15. Aree verdi di Piazza Mons. Clemente Gaddi a Somana;

16. Aree verdi di Maggiana – parcheggio;

17. Aree verdi di Rongio (parcheggio Via Segantini all’altezza del campo sportivo, lato verso

strada);

18. Aiuola Via Diaz – Via XXIV Maggio.