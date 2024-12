Oliveto. A Onno arriva la settima edizione del Presepe Vivente

Un viaggio nel passato attraverso scenografie suggestive e mestieri tradizionali

OLIVETO LARIO – Il pittoresco borgo di Onno, situato sulla sponda orientale del Lago di Como, si prepara a trasformarsi ancora una volta in un palcoscenico straordinario per celebrare la magia del Natale con la settima edizione del Presepe Vivente.

Organizzato dalla Parrocchia di San Pietro Martire, l’evento coinvolge circa 100 persone tra attori, figuranti, tecnici e volontari, provenienti anche dai paesi circostanti. Questa tradizione natalizia rinnovata ogni anno è un’occasione unica per la comunità locale e per i visitatori di immergersi in un’atmosfera suggestiva e indimenticabile, che restituisce la vera essenza del Natale.

Lungo le suggestive vie del centro storico di Onno, la storia prende vita in un affascinante viaggio nel passato. Circa 20 scenografie ricreano i mestieri e le botteghe artigiane di un tempo, con l’uso di attrezzi originali come telai per la tessitura, banchi da calzolaio e strumenti della vita rurale quotidiana.

Un percorso animato guiderà i visitatori fino alla grotta della Natività, attraversando vicoli incantevoli dove, oltre ad ammirare il presepe, sarà possibile fermarsi a sorseggiare una bevanda calda. Qui, ogni angolo racconta una storia, trasformando il percorso in un vero e proprio museo a cielo aperto della vita contadina, dove tradizione e magia natalizia si intrecciano in un’esperienza unica.

Per questa settima edizione, gli organizzatori hanno messo in campo tutta la loro passione e creatività per introdurre novità sorprendenti e dettagli inediti, pensati per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Dalle scenografie che rievocano la vita quotidiana di un tempo ai mestieri tradizionali, ogni particolare è stato curato con massima attenzione, creando così un’atmosfera magica e unica che regalerà al pubblico un Natale indimenticabile.

L’evento si terrà lunedì 6 gennaio, con l’inizio del programma previsto per le 14. Alle 16:15 si concluderà il Presepe Vivente, seguito dalla benedizione dei bambini alle 16:30 presso la Chiesa. A chiudere la giornata, il tradizionale tombolone nel salone dell’oratorio, per un momento di festa e convivialità.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail a presepeviventeonno@gmail.com

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.