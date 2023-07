Parcheggi Piani Resinelli: nuove tariffe per residenti e seconde case. Presto le asfaltature

Le due categorie pagheranno un abbonamento annuale (solare) pari a 50 euro

Pronte a cominciare le asfaltature sulla Ballabio-Resinelli. Azzoni: “Richieste lecite, le abbiamo assecondate”

PIANI RESINELLI – “Penso sia una risposta importante, che va incontro alle esigenze di residenti e proprietari di seconde case ma, allo stesso tempo, permette di gestire in maniera corretta le aree di sosta”. Sulle nuove tariffe introdotte nei parcheggi ai Piani Resinelli parla Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia, Comune capofila della convenzione stipulata insieme a Ballabio, Mandello, Lecco e Comunità Montana Lario Orientale che, tra gli obiettivi collettivi, ha quello di migliorare la gestione della sosta e l’accessibilità della località.

Le novità interesseranno residenti e proprietari di seconde case che, con un abbonamento pari a 50 euro per anno solare, potranno parcheggiare la propria auto dove vorranno nelle linee blu, purché siano proprietari del mezzo in questione e non abbiano a disposizione un posto auto privato o un box.

Dopo l’istituzione di un abbonamento a favore dei lavoratori che operano presso attività produttive dei Resinelli prossime alle aree con linee blu, questo rappresenta un ulteriore tentativo di soddisfare le necessità di chi nella località vive, opera o stanzia con frequenza.

“La richiesta, insieme ad altre, è nata nel corso dell’incontro fatto insieme ai cittadini dei Resinelli, esercenti, villeggianti e Comunità Montana intorno a metà maggio – prosegue il primo cittadino – abbiamo poi avuto bisogno di tempo per procedere e concretizzare: essendo quattro i comuni coinvolti, l’iter burocratico inevitabilmente si allunga”.

Durante la riunione residenti, commercianti e proprietari di seconde case avevano chiesto tariffe agevolate per i parcheggi, ipotizzando come soluzione una sorta di pass o bollino, se non addirittura un’area riservata.

Altro tema sollevato in quella sede la manutenzione delle strade: Azzoni, in risposta, aveva subito annunciato la riasfaltatura della strada Ballabio-Resinelli entro metà luglio. “Già da questa settimana con buona probabilità saranno asfaltati i punti più pericolosi, per un investimento di 30 mila euro. Sempre sulla strada a salire verso la località, altri 58 mila euro saranno impiegati per lavori in programma a inizio settembre. Tutti interventi resi possibili anche grazie agli introiti dei parcheggi a pagamento. Sono soddisfatto – conclude Azzoni – perché le richieste avanzate erano lecite, e le abbiamo assecondate“.