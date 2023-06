Resinelli. Parcheggi a pagamento: abbonamenti, qualcosa si muove

Ogni attività commerciale potrà richiedere tre abbonamenti, lo comunica Linee Lecco

Ancora nessuna novità per residenti, esercenti e proprietari di seconde case

PIANI RESINELLI – E’ di ieri, venerdì, la notizia che Linee Lecco, azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Lecco e nei comuni limitrofi, avrebbe comunicato agli esercenti dei Piani Resinelli la possibilità, per ogni attività commerciale, di richiedere abbonamenti per tre dipendenti ciascuna.

Un primo piccolo passo, dunque, verso quanto richiesto dalla comunità locale durante l’incontro pubblico dello scorso 11 maggio, nel corso del quale davanti alle istituzioni era stato fatto notare come, dopo l’introduzione dei parcheggi a pagamento, si rendesse necessario pensare a tariffe più agevolate per esercenti, proprietari di seconde case e residenti, attraverso l’adozione di pass o bollino (già in essere in tanti Comuni del circondario), o di creare un’area sosta riservata per le categorie citate.

Sebbene le attività commerciali siano riuscite a ‘strappare’ questo risultato, non c’è ancora nessuna novità rispetto ad abbonamenti o facilitazioni proprio per quanto riguarda esercenti, proprietari di seconde case e residenti. Non resterà, per loro, che attendere, anche se il bel tempo preannunciato questo week-end fa prospettare un ‘assalto’ ai Resinelli e, di conseguenza, ai parcheggi. Situazione che potrebbe rivelarsi complicata per chi, la località, la vive quotidianamente e ci lavora.