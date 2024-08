Un camper rubato a Pisa e l’aiuto inaspettato dall’ex sindaco

L’ex sindaco di Dervio si è mobilitato per aiutare František Havíř, ex sindaco di Rousínov, paesi gemellati

Vassena ha diffuso l’appello sui social per aiutare l’amico Havíř, portando al ritrovamento del camper grazie anche alle forze dell’ordine

DERVIO – Una storia di solidarietà e amicizia tra città gemellate si è concretizzata in un gesto di grande collaborazione. František Havíř, ex sindaco della città di Rousínov, ha voluto esprimere la sua gratitudine per l’aiuto ricevuto durante una recente disavventura avvenuta in Italia. La vicenda, che avrebbe potuto concludersi con un esito ben diverso, dimostra il potere della cooperazione e della rete umana, anche al di là delle frontiere.

Havíř stava tornando da Roma insieme alla sua famiglia lo scorso giovedì 6 giugno, quando si è fermato a Pisa. È stato proprio lì che il loro camper è stato rubato, un episodio che ha inevitabilmente creato preoccupazione e sconforto. Nel tentativo di risolvere la situazione, l’ex sindaco ha deciso di chiamare un amico di lunga data, Davide Vassena, ex primo cittadino di Dervio, con cui condivide un rapporto di collaborazione instaurato proprio durante il periodo di gemellaggio tra le due città.

Nella sua lettera, Havíř racconta così l’accaduto:

“Vent’anni di collaborazione e amicizia. Giovedì 06.06. tornavamo da Roma. Ci siamo fermati a Pisa. Lì hanno rubato il nostro camper. La sera, mentre tornavamo a casa in treno, ho chiamato Davide Vassena (ex sindaco di Dervio) per raccontargli quello che mi era successo. Mi ha chiesto di inviargli alcune foto del nostro camper con una descrizione. Davide ha messo una foto con la descrizione dell’auto sui social network e ha comunicato costantemente con la polizia di Pisa e domenica mi ha chiamato: una persona ha riconosciuto il camper dalla foto e dalla descrizione. Il camper è parcheggiato presso la stazione di polizia cittadina. Un miracolo come una nave dell’amicizia. Davide, grazie.”

Il ruolo di Vassena è stato cruciale: non solo si è attivato immediatamente pubblicando le foto del camper rubato sui social, ma ha anche mantenuto un costante contatto con le autorità locali di Pisa. Grazie a questa tempestiva reazione e alla solidarietà delle persone, il camper è stato ritrovato e restituito alla famiglia Havíř pochi giorni dopo.

František Havíř ha voluto ringraziare pubblicamente Davide non solo per il gesto di solidarietà, ma anche per la lunga collaborazione tra Dervio e Rousínov, che dura da ben vent’anni. Questo rapporto di gemellaggio ha portato a numerosi scambi culturali, progetti comuni e, soprattutto, a tante amicizie che ancora oggi sono vive e consolidate.

“Voglio anche ringraziare Davide per la cooperazione tra le nostre città, iniziata esattamente vent’anni fa. Molti cittadini di Dervio e Rousínov conservano tanti bei ricordi e tante amicizie.” ha scritto Havíř, sottolineando il valore umano che ha sempre caratterizzato questa unione tra le due comunità.

Questo episodio dimostra quanto le relazioni personali e istituzionali possano essere decisive in momenti difficili, ricordando che la solidarietà tra persone e città non ha confini e che una semplice telefonata può trasformare una situazione spiacevole in una nuova testimonianza di amicizia.