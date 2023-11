Merate, al Cdd il murales realizzato con gli studenti del Clerici

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, martedì

Il progetto ha visto coinvolti gli utenti del centro diurno disabili insieme agli studenti dell’istituto Clerici

MERATE – Inaugurazione questa mattina, martedì, del murales realizzato sul muro di cinta del centro diurno disabili dagli studenti dell’istituto Clerici di Merate insieme agli utenti del Cdd.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di diverse realtà che hanno voluto coniugare la voglia di rendere ancora più bella e colorata la struttura con il desiderio di aprirsi alla cittadinanza facendo conoscere la realtà del Cdd anche all’esterno.

“Siete stati bravissimi: avete dato colore e gioia a un muro freddo e grigio” le parole pronunciate dal sindaco Massimo Panzeri che ha ricordato la scelta, compiuta anni fa, di trasferire nel centro della città il Cdd in modo da realizzare una struttura veramente inclusiva. L’assessore al Welfare Franca Maggioni ha ricordato i passi compiuti per tradurre un’idea, quella brillata nella testa di Eleonora Pellegatta, coordinatrice del centro, in realtà grazie al coinvolgimento dell’associazione Amici del Cse, del team di Piazza L’idea con Gianni De Vito e Mattia Sacheli, dello street artist B-Simo e dell’istituto Clerici grazie alla disponibilità mostrata dalla dirigente Anna Lettig.

“Sono davvero orgogliosa di questo lavoro che ha visto i nostri utenti protagonisti visto che i loro disegni sono serviti come bozze per il murales realizzato da B-Simo con gli studenti” ha puntualizzato Eleonora Pellegatta a nome delle cooperative (Rosa e Solidarietà e Servizi) che gestiscono i Cdd. “I ragazzi hanno mostrato una notevole capacità artistica e sono stati molti accoglienti con i nostri utenti. Spero che in futuro possano esserci altre collaborazioni. Il senso di questo progetto era anche questo: far vedere e sapere che ci siamo”.

A concludere il giro di interventi le parole di Rose Marie Roberti, presidente dell’associazione Amici del Cse: “Mi unisco anche io al coro di complimenti: i ragazzi sono stati davvero bravissimi”.