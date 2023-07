Merate, dopo i lavori l’istituto Clerici ha cambiato… look

Terminato l’intervento di riqualificazione dell’istituto professionale: rimessi a nuovo facciate, ingresso, serramenti e bagni

L’amministrazione comunale ha potuto contare anche su un sostanzioso contributo volontario della famiglia Frisia

MERATE – Facciate rimesse a nuovo, oltre all’ingresso riqualificato, i serramenti sostituiti e i bagni interni completamente rifatti. Ha cambiato look l’istituto professionale Clerici, interessato negli scorsi mesi da un importante intervento di riqualificazione promosso dall’amministrazione comunale.

Lavori che hanno potuto beneficiare di un sostanzioso contributo da parte della famiglia Frisia, proprietaria a suo tempo dell’immobile, poi conferito al Comune per essere messo a disposizione della comunità. “L’intervento ha comportato una spesa di 255mila euro, di cui 55mila euro concessi dal privato tramite sponsorizzazione – precisa il sindaco Massimo Panzeri, che, in quanto delegato ai Lavori pubblici ha seguito, passo a passo, le fasi del cantiere – . Sono lavori importanti grazie ai quali siamo riusciti a fornire un aspetto più dignitoso a un istituto professionale che ogni anno forma decine di ragazzi rispondendo al bisogno di personale delle aziende del territorio. Il 90% dei diplomati trova subito uno sbocco lavorativo” sottolinea il primo cittadino, fornendo un dato significativo sulla capacità dell’istituto di via don Cesare Cazzaniga di soddisfare la domanda del mercato.

Tra le migliorie apportate anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza esterno. Ora terminate le opere e rivolto “un sentito ringraziamento alla famiglia Frisia che ha coperto parte dei costi con un contributo volontario”, il sindaco si augura che gli studenti possano vivere al meglio l’esperienza di crescita e formazione nell’istituto professionale cittadino avendo cura di mantenere gli ambienti decorosi.