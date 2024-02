Panzeri: “Investiti oltre 2milioni e 200mila euro per la riserva del lago di Sartirana”

Il sindaco Panzeri ha aggiornato il consiglio di gestione sui lavori effettuati, quelli in corso e quelli programmati

In corso i lavori di riqualificazione e sistemazione della foce del lago e la messa in sicurezza delle alberature lungo il sentiero pedonale

MERATE – “Mai come in questi anni si è investito sulla riserva naturale del Lago di Sartirana, un vero e proprio gioiello per il nostro territorio, in un’ottica di salvaguardia e miglioramento”. Sono le parole rilasciate dal sindaco Massimo Panzeri a seguito del consiglio di gestione del lago di Sartirana convocato giovedì 22 febbraio per aggiornare su diversi punti, tra cui i lavori svolti, in atto e in programma nel 2024, per cui sono stati stanziati oltre 2 milioni e 200mila euro.

Dopo aver aggiornato sul procedimento, ancora in corso, di annessione della riserva naturale all’interno del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in base alla legge regionale 28 del 2016, Panzeri, in qualità di presidente del Consiglio digestione, ha rendicontato sui principali interventi effettuati, tra cui la realizzazione di cinque nuovi pozzi per aumentare l’apporto di acqua al lago, la messa in sicurezza dei camminamenti e la realizzazione di una nuova fognatura bianca per lo scarico delle acque meteoriche nel bacino idrico. Il sindaco ha inoltre informato che inizieranno a breve i lavori per il ripristino dell’asfaltatura nelle aree interessate, che saranno completati entro marzo 2024.

Sono invece in corso i lavori di riqualificazione e sistemazione della foce del lago, la messa in sicurezza delle alberature lungo il sentiero pedonale, la pulizia dei canali e il rifacimento di due ponticelli in legno. Verrà inoltre posta attenzione alla segnaletica presente nell’area, che verrà adeguata alla nuova regolamentazione del Piano Integrato e verrà realizzato un nuovo accesso alla riserva, in prossimità di via Volta, nella zona del cimitero, in modo da poter creare un percorso di entrata e uscita dal percorso a lago anche quando non sarà interamente fruibile l’intero anello per via delle limitazioni previste dal piano integrato della riserva.

Panzeri ha infine evidenziato come prosegua la campagna di acquisizione di nuove aree limitrofe al bacino del Lago di Sartirana, con lo scopo di acquisire il maggior numero di terreni circostanti per assicurare la manutenzione e valorizzazione del luogo, oltre che preservare e tutelare l’ecosistema lacustre. Negli ultimi mesi sono stati ben 14mila i metri quadri ceduti dai privati al Comune ed entrati così a far parte del patrimonio pubblico.

“Mai come in questi anni si è investito sulla riserva naturale del Lago di Sartirana, un vero e proprio gioiello per il nostro territorio, in un’ottica di salvaguardia e miglioramento. I lavori, volti al miglioramento della qualità delle acque del lago hanno avuto un triplice vantaggio. Da una parte è stata alleggerita la rete fognaria, le cui acque meteoriche sono state fatte confluire nel bacino, evitando così lo spreco di preziose risorse. Allo stesso tempo i lavori hanno portato al rifacimento delle strade limitrofe, migliorando così la viabilità dell’area circostante la riserva. Rilevante in tal senso sono stati i numerosi finanziamenti, regionali e nazionali, che sono stati concessi proprio per la valorizzazione dell’area, ottenuti a fronte di strutturati e rilevanti progettualità” ha concluso Panzeri, senza nascondere una certa soddisfazione.

Un orgoglio condiviso anche dall’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi: “Rilevante è stato e continua ad essere l’apporto che viene dato dai volontari della Riserva Naturale del Lago di Sartirana, che quotidianamente presidiano l’area, dando un contributo fondamentale per garantirne il mantenimento. E’ anche da sottolineare, oltre ai fondamentali investimenti economici che sono stati fatti, anche le acquisizioni effettuate, volte ad implementare in maniera significativa la superficie della riserva”.