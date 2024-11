Merate, progetto dei VVF per acquistare una piattaforma per elevazione

Il mezzo per lavori in elevazione viene utilizzato dal distaccamento per decine di interventi ogni anno

“Ringraziamo sin da subito chi vorrà contribuire all’investimento”

MERATE – L’associazione Amis di pumpier de Meraa ha deciso di lanciare un nuovo progetto per il Distaccamento volontario per l’acquisto e successiva donazione di una Piattaforma per Lavori in Elevazione (PLE) ad uso VVF.

Il Distaccamento di Merate è operativo con autoscala dal 2004 ma dal 2023 c’è una carenza di mezzi a livello nazionale e regionale che ha costretto la Direzione Regionale VVF a dislocare il mezzo in altre sedi. Il mezzo per lavori in elevazione viene utilizzato dal distaccamento per decine di interventi ogni anno che vanno dal taglio e messa in sicurezza di piante o strutture in quota, all’incendio tetto e capannone fino al soccorso di persone in appartamenti ai piani alti.

Vista l’importanza del mezzo per il soccorso nella bassa provincia di Lecco, l’Associazione ha deciso di attivare il progetto ottenendo il parere favorevole da parte del Comando Provinciale VVF di Lecco e partecipando al Bando Regionale legato alla lr 11/2017

Il progetto prevede la consegna della PLE entro il 2025 con un investimento di 300.000 euro. L’Associazione si impegna a contribuire direttamente con 100.000€ e si impegna a reperire altri 100.000€ da fondi pubblici ed enti (di cui 70.000€ già assegnati nel bando regionale). Per il resto dell’investimento chiediamo invece la collaborazione delle aziende locali per completare il progetto nel più breve tempo possibile.

“Siamo quindi alla ricerca di imprenditori del meratese e casatese intenzionati a partecipare ad una cordata in grado di permetterci di chiudere l’investimento in tempi rapidi e poter dotare il Distaccamento di Merate della PLE entro la prima metà del 2025. Il mezzo è già stato ordinato alla ditta Cela di Brescia con un contratto firmato in settimana presso la ditta Tentori, da cui arriverà il camion – spiegano dall’associazione -. Si tratta di un investimento molto puntuale e di brevissima durata che permette di dare maggiore sicurezza e rapidità di intervento alle aziende ed alla popolazione della zona. L’area di competenza del Distaccamento VVF di Merate copre circa 25 comuni dell’area meratese e casatese, quindi diverse sedi delle aziende della zona così come le residenze e la mobilità dei dipendenti. Alcune aziende hanno già aderito al progetto ed altre anche già contribuito. Ringraziamo in anticipo tutti i donatori e daremo periodicamente riscontro dello stato del progetto”.