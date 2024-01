Merate punta sulla sicurezza: ampliato il sistema di videosorveglianza

Dodici nuove telecamere, una nuova work station e un monitor da 55″ nella sala operativa del Comando di Polizia Locale

Il sindaco: “La sicurezza pubblica è una priorità assolutà”

MERATE – Dodici nuove telecamere, installate nei cimiteri comunali; una nuova work station e un monitor da 55″ nella sala operativa del Comando di Polizia Locale per un monitoraggio simultaneo e più completo del territorio.

Merate punta sulla sicurezza implementando il sistema di videosorveglianza del territorio comunale, attualmente composto da 95 telecamere di diverso tipo (fisse, dome e multiottica) e 9 varchi di lettura targhe. I punti totali di ripresa sul territorio sono 144, ai quali si aggiungono i varchi sopra indicati.

Negli ultimi anni il sistema ha subito miglioramenti e ampliamenti significativi, con la sostituzione di telecamere obsolete e l’installazione di nuove apparecchiature all’avanguardia in termini di tecnologia e sicurezza. Ultimo intervento, in ordine temporale, è stato quello di martedì 16 gennaio 2024, quando è stata integrata una nuova work station e un monitor da 55″ nella sala operativa del Comando di Polizia Locale per un monitoraggio simultaneo e più completo del territorio.

Non solo. Il Comune di Merate, negli anni, ha partecipato attivamente a diversi bandi ministeriali, regionali e provinciali, ottenendo finanziamenti consistenti volti proprio all’ampliamento e l’integrazione del sistema di videosorveglianza comunale. In particolare, tra le recenti iniziative, è risultato assegnatario del bando scuole sicure 2022/2023, del bando Videosorveglianza Parchi 2022/2023 e del Bando Littering 2023.

Inoltre, il sistema di videosorveglianza comunale sarà presto integrato con ulteriori 12 telecamere, installate presso i cimiteri comunali.

Un potenziamento del sistema che permetterà di intervenire, ulteriormente, per la tutela della sicurezza pubblica e urbana, consentendo di prevenire e reprimere atti delittuosi, controllare il traffico, proteggere immobili comunali e monitorare aree sensibili. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, il Comando di Polizia Locale di Merate ha attivamente utilizzato il sistema per individuare violazioni di carattere amministrativo, tra cui abbandono di rifiuti, danneggiamenti a strutture pubbliche e violazioni del codice della strada.

“L’evoluzione e l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nel nostro comune e delle nuove aggiunte che ne potenziano l’efficacia è una grande soddisfazione – commenta il sindaco Massimo Panzeri -. La sicurezza pubblica è una priorità assoluta, e questo intervento rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro per i nostri cittadini”.