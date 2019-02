Seconda tappa del concorso ‘4 allievi per 4 piatti’

La sfida prosegue al Clerici di Merate. Venerdì 22 febbraio tocca agli allievi dell’Aldo Moro di Valmadrera

MERATE – Continua il concorso gastronomico “4 allievi per 4 piatti”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia in collaborazione con Confcommercio Lecco e Fipe Lecco. La prima sfida aveva visto protagonisti gli allievi dell’Istituto G.Fumagalli di Casatenovo.

In gara gli allievi del Clerici di Merate

La seconda tappa del concorso si è svolta oggi, lunedì, all’Istituto Clerici di Merate, dove quattro giovani allievi, supervisionati dal professor Gianni Panzeri, si sono messi alla prova preparando un menù completo, in quattro portate, valutato poi dalla giuria presieduta dallo chef Vincenzo Di Bella, presidente dell’Associazione Cuochi di Lecco. Con lui al tavolo il vice Claudio Prandi, i consiglieri Anna Maria Schettini e Beatrice Bergamini e i giornalisti Stefano Cassinelli (Il Giorno) e Lorenzo Colombo (LeccoNotizie.com).

I quattro piatti in gara

Ad aprire la sfida è stato Mohamed Tarek, che ha presentato alla giuria l’antipasto “L’insalata brianzola di Cesare”, rivisitazione della più nota ‘Cesar salad’. Petto e uova di quaglia, grana e bacon croccante gli ingredienti principali della preparazione.

Dopo di lui è toccato a Simone Nichetti, autore del primo piatto: dei ravioli di baccalà e patate, salsa di pomodoro e stracciatella.

Il secondo piatto è stato preparato da Renato Hamza: petto di anatra al timo e arancia servito con purea di patate e topinambur.

A chiudere le portate Francesca Campanella, con un interessante dessert: cremoso di zucca e mascarpone con polenta taragna caramellata.

Al termine del pranzo, come da tradizione, gli chef Di Bella e Prandi hanno espresso alcune considerazioni sui piatti presentati, dando agli studenti qualche consiglio per migliorare il proprio lavoro: “Partecipare e mettersi in gioco è già una vincita” ha sottolineato il presidente dell’Associazione Cuochi di Lecco. Quindi la foto di rito con i docenti e la dirigente scolastica, Monica Riva.

Venerdì a Valmadrera

Venerdì prossimo, 22 febbraio, la giuria si ritroverà al Cfp Aldo Moro di Valmadrera per la terza e penultima tappa del concorso.

