Airuno pensa già al Natale: aperte le iscrizioni per il mercatino

L’iniziativa si terrà il 15 dicembre e porta la firma della Pro Loco

Il mercatino di Natale si terrà lungo via Postale Vecchia

AIRUNO – Sono aperte le iscrizioni per esporre i propri prodotti, frutto dalla propria creatività e del talento artigianale, al tradizionale mercatino di Natale proposto dalla Pro Loco per domenica 15 dicembre.

Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini durante il quale, dalle 9 alle 18, via Postale Vecchia si animerà con un’atmosfera natalizia unica, un viaggio tra i sapori e le tradizioni.

Il mercatino sarà un’occasione per scoprire le creazioni di numerosi espositori: artigiani, hobbisti, artisti e venditori di prodotti tipici regionali e nazionali. Dalle decorazioni natalizie fatte a mano ai prodotti enogastronomici locali, passando per oggetti d’antiquariato e collezionismo, ce ne sarà per tutti i gusti.

Proprio per questo la Pro Loco invita in particolare gli espositori a proporre prodotti artigianali, realizzati preferibilmente a mano, per valorizzare la creatività e l’originalità.

Oltre allo shopping natalizio sarà attivo un servizio bar/ristoro e durante la giornata verrà proposto un programma ricco di sorprese ed eventi .

Gli espositori interessati a partecipare possono inviare una mail a infomercairuno@gmail.com.