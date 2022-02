Airuno, rinforzi per la polizia locale: in servizio un nuovo agente

Il nuovo agente Simone Scarpetta ha preso servizio oggi, 1° febbraio

Affiancherà il comandante Enrico Badon nelle attività della Polizia locale ad Airuno

AIRUNO – In servizio da oggi, martedì 1° febbraio, il nuovo agente di Polizia locale Simone Scarpetta, chiamato ad affiancare il comandante Enrico Badon nelle attività di controllo del territorio, sicurezza urbana, polizia amministrativa e giudiziaria oltre che nel settore del commercio.

Il nuovo agente è stato accolto questa mattina dal comandante e dal sindaco Alessandro Milani, che commenta: “Sono contento di vedere rafforzato l’organico della polizia locale grazie all’assunzione di un nuovo agente a tempo indeterminato. In un Comune piccolo come Airuno la Polizia locale si occupa anche di commercio ed era quindi molto importante riuscire a rafforzare l’organico per garantire una maggiore copertura territoriale e più servizi per i cittadini”.

La selezione è avvenuta attingendo alla graduatoria formata grazie al concorso indetto, tempo fa, dalla Provincia di Lecco: laziale d’origine, Scarpetta è alle prime esperienze nel settore e, dopo aver mostrato di conoscere la teoria superando le prove del concorso, dovrà maturare esperienza a fianco del comandante Badon.