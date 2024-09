Brivio, palo della cuccagna sul fiume: divertimento sulle rive dell’Adda

Nel pomeriggio di oggi, lunedì, l’atteso show del palo della cuccagna sul fiume Adda

Dieci i concorrenti con un vincitore per ogni manche

BRIVIO – Adrenalina, divertimento, suspense nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre, per il palo della cuccagna sul fiume, tradizionale appuntamento della festa di Brivio che ha visto andare in scena ieri sera l’affascinante spettacolo dei fuochi d’artificio.

Tantissime le persone che si sono assiepate sul lungofiume per assistere alla performance dei dieci coraggiosi sportivi che si sono sfidati al palo della cuccagna, accettando di buon grado il rischio di un tuffo nel fiume Adda pur di acciuffare l’agognata bandiera gialla posta in fondo al lungo palo della cuccagna, cosparso di grasso.

Dopo il primo giro di prova, gli sfidanti si sono fronteggiati mettendo in mostra strategie e abilità diverse, con il pubblico che ha assistito alla gara senza risparmiare commenti tecnici, rigorosamente in dialetto.

Ad avere la meglio, acciuffando per primo il drappo giallo, è stato, nella prima manches, Gabriel Silaghi mentre la “rivincita” è andata a Gurin Siverean, detto Silvione. Per tutti i partecipanti il palo della cuccagna è terminato con un bagno nel fiume per sciogliere la tensione e festeggiare insieme il divertente momento comunitario. La premiazione dei vincitori si terrà sabato 21 settembre in piazza.

Il pomeriggio è poi proseguito con la tombolata per i bambini e il tiro alla fune riservato sia alla categoria baby, che agli adulti, suddivisi in maschi e femmine.