Casatenovo, il centro di raccolta apre un pomeriggio in più

L’ampliamento di orario di apertura è stato attuato per migliorare i servizi ambientali e la gestione dei rifiuti

L’altra novità riguarda la giornata di apertura del sabato che sarà riservata esclusivamente alle utenze domestiche

CASATENOVO – Un pomeriggio in più di apertura. Da novembre, il centro di raccolta aprirà infatti anche il giovedì pomeriggio. Un ampliamento degli orari di apertura al pubblico stabilito dall’amministrazione comunale in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi ambientali e di gestione dei rifiuti: “Vogliamo offrire maggiori opportunità di accesso ai cittadini e alle utenze non domestiche” puntualizza il vice sindaco Lorenzo Citterio, assessore con delega all’Ambiente.

Le novità però non sono finite. Per migliorare l’accessibilità del centro di raccolta nel fine settimana, la giornata di apertura del sabato sarà infatti riservata esclusivamente alle utenze domestiche.

Ecco ricapitolati i nuovi orari del centro di raccolta:

ORARIO INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo):

• Lunedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

• Mercoledì: dalle ore 13.30 alle ore 17.30

• Giovedì: dalle ore 13.30 alle ore 17.30

• Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

(Sabato riservato alle utenze domestiche)

ORARIO ESTIVO (1 aprile – 30 settembre):

• Lunedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

• Mercoledì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30

• Giovedì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30

• Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

(Sabato riservato alle utenze domestiche)