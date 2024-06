Cernusco, festa d’estate con l’impresa sociale Cascina Andegardo

L’iniziativa si è tenuta ieri, sabato ed è stata promossa dalla neonata impresa sociale Cascina Andegardo

La nuova realtà è subentrata a Paso nella gestione dell’orto sociale di Technoprobe e nel negozio l’Orto di Cernusco

CERNUSCO – È un periodo di intensa attività per la neonata Cascina Andegardo, l’impresa sociale nata pochi mesi fa e controllata dalla Fondazione Giuseppe Crippa e Mariarosa Lavelli, che è subentrata all’impresa sociale Paso nella gestione dell’orto sociale di Technoprobe e del negozio dell’Orto di Cernusco.

Ieri, sabato 1 giugno, negli spazi dell’orto sociale si è svolta la festa d’estate per le famiglie dei dipendenti Technoprobe, sempre organizzata dall’Impresa Sociale Cascina Andegardo, a cui hanno partecipato più di 100 persone per una giornata a tema trappeur, con laboratori e stand per bambini e adulti sulle tecniche trappeur (segnalazioni, nodi, segnali di pista, orientamento), laboratori di gioco (passaggio alla marinara, lotte degli animali, equilibrismo) e laboratorio con gli asini di SpiRaglio.

In queste settimane inoltre sono diverse le scuole dell’infanzia che stanno visitando l’orto sociale per le Giornate “orticole”. Si tratta di laboratori per bambini per incentivare il benessere psico-fisico attraverso il rapporto con la natura, stimolare l’apprendimento collettivo con attività pratiche e presentare un modello di agricoltura rispettoso dell’ambiente, sostenibile.

GALLERIA FOTOGRAFICA