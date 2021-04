Cernusco, over 80 ai cancelli della Technoprobe per chiedere il vaccino

Disguido questa mattina, mercoledì, all’ingresso della ditta cernuschese che ha messo a disposizione un capannone per la vaccinazione massiva

L’appello del sindaco De Capitani: “Per gli over 80 la somministrazione del vaccino avviene in ospedale o nei centri vaccinali di prossimità a loro riservati”

CERNUSCO – Si sono presentati all’ingresso della Technoprobe chiedendo di poter effettuare lì la vaccinazione. E’ successo questa mattina, martedì, quando alcuni over 80 hanno citofonato all’ingresso della ditta cernuschese pensando che fosse già attivo il centro vaccinale messo a disposizione dall’azienda leader della microelettronica nel capannone davanti alla sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Non senza un certo stupore e un filo di imbarazzo, i dipendenti hanno dovuto spiegare che il centro vaccinale massivo sarà attivo da lunedì 19 aprile nel capannone davanti e sarà comunque riservato alla vaccinazione massiva.

All’origine del tutto un errore nell’interpretazione della comunicazione, rivolta a chi non era riuscito a prenotare un appuntamento per la vaccinazione o non aveva ricevuto la conferma dell’appuntamento, di recarsi a effettuare la somministrazione nel centro vaccinale più vicino.

“Gli over 80 che dovessero ricevere ancora la somministrazione della prima dose di vaccino sono invitati a presentarsi al centro vaccinale più vicino a loro riservato, qual è, ad esempio, l’ospedale di Merate” puntualizza il sindaco di Cernusco Giovanna De Capitani, ricordando anche come sia preferibile, in caso di mancanza di appuntamento, presentarsi nel pomeriggio quando la situazione è più tranquilla.

De Capitani ha aggiunto inoltre: “L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) – Brianza ha comunicato nei giorni scorsi che i cittadini over 80 che, pur essendosi registrati sul sistema di Aria, non hanno ancora ricevuto l’sms per la convocazione al vaccino, possono segnalarsi attraverso la compilazione del modulo online al seguente link: https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2385-over-80-senza-appuntamento.html oppure tramite la chiamata al call center covid al 039 2369000 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30.