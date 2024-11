Daniele Lorenzet presidente dell’associazione Progetto Osnago

L’elezione del nuovo coordinamento è avvenuta a metà ottobre durante l’assemblea dei soci

Nuova sede per Progetto Osnago che si è trasferita nei locali di Spazio Aperto

OSNAGO – Daniele Lorenzet è il nuovo presidente dell’associazione Progetto Osnago. La decisione è stata presa il mercoledì scorso, 30 ottobre, dal coordinamento dell’associazione che, dopo l’elezione del nuovo “direttivo”, avvenuto martedì 15 ottobre, ha provveduto alle assegnazioni delle cariche all’interno.

Lorenzet sarà affiancato da Graziella Banfi come vicepresidente, Diana Maggioni come tesoriere e dai consiglieri Giovanni Depalma, Guido Raos, Marco Molgora, Paolo Strina e Paolo Brivio, questi ultimi tre membri di diritto in quanto ex sindaci del paese.

Lorenzet è un volto noto del territorio: ha ricoperto in passato incarichi amministrativi a Osnago (assessore all’Istruzione e Sport nei due mandati di Paolo Strina, vicesindaco e assessore all’Urbanistica nel primo mandato di Paolo Brivio), è stato presidente dell’associazione Fabio Sassi ed è attualmente nel consiglio direttivo del Csv (Centro Servizi Volontariato) di Lecco.

Nei prossimi giorni la nuova compagine si riunirà per portare a termine le iniziative già previste e per organizzare il lavoro per il prossimo anno.

Durante l’assemblea dei soci, convocata a metà ottobre, è stato aggiornato anche lo Statuto del sodalizio inserendo alcune modifiche, legate principalmente allo spostamento della sede sociale presso Spazio Aperto in via Roma 6 e alla declinazione del documento secondo la parità di genere, per cui i termini prima al maschile sono stati riscritti in modo da comprendere anche il femminile.