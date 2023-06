E’ tempo di “E…State a Merate”: ecco i primi appuntamenti

Un ricco programma di eventi per animare l’estate meratese

In cabina di regia la Pro Loco con iniziative il giovedì e il sabato: s’inizia con la musica anni 70 e con Merate paese dei balocchi

MERATE – Due appuntamenti in tre giorni per entrare nel vivo di “E…State a Merate”, l’ormai tradizionale kermesse estiva promossa dalla Pro Loco per animare e colorare i mesi più caldi dell’anno in città.

Il primo appuntamento da cerchiare sul calendario è fissato per giovedì 22 giugno con Flower Party, musiche anni 70 per ballare nel centro storico.

Sabato 24 piazza Prinetti e le vie limitrofe si trasformeranno dalle 14 alle 23 nel Paese dei Balocchi: sotto il castello, sarà allestito un mini lunapark con tappeti elastici e giochi gonfiabili, mentre su tutta la piazza l’animazione coinvolgerà tutta la famiglia coi giochi di una volta. Infatti arriverà a Merate Il Ludobus, di Energia Ludica, una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme senza un pizzico di elettricità. Dalle trottole, ai flipper, alle biglie, ai vecchi calcetti. Una collezione di giochi per bambini e adulti, dagli 0 ai 99 anni.

Anche in via Manzoni saranno presenti numerose postazioni per giocare e sotto la torre sarà possibile partecipare a dei tornei di carte.

Non mancheranno palloncini, truccabimbi, laboratori, mercatini e area food & beverage. Un evento imperdibile per tutti i bambini, ma anche per gli adulti che desiderano rivivere un po’ di spensieratezza fanciullesca.

La rassegna proseguirà poi giovedì 29 giugno con la serata danzante nella doppia location del centro anziani e del centro storico mentre sabato 8 luglio si terrà la seconda edizione di “Merate Divino”, un percorso di degustazione enogastronomica promosso dalle 17 a mezzanotte in collaborazione con il consorzio Terre Lariane.

Dopo il grande successo dello scorso anno verrà riproposta giovedì 13 luglio la notte dei misteri con cartomanti e musica gitana mentre domenica 23 luglio il parco di villa Confalonieri ospiterà il picnic al Parco.