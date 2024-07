Festalpina, un grande e atteso ritorno ad Airuno

La manifestazione riproposta dopo anni di interruzione causa Covid

Musica, cibo, torneo di calcio e prevenzione dal 17 al 21 luglio

AIRUNO – Ha attesto tempo, anni, prima di essere riproposta, ma adesso sta per tornare la Festalpina ad Airuno. L’ultima edizione risale al 2019, prima che scoppiasse la pandemia, una manifestazione solitamente molto partecipata che proporrà cinque serate, dal 17 al 21 luglio, a base di cibo, musica e divertimento.

Sotto il grande tendone coperto allestito per l’occasione in via Postale Vecchia 24 ad aprire la prima serata sarà Osteria Milanese (Jannacci, Gaber, Svampa) con Emilio e Gli Ambrogio. Il giorno seguente tributo a Max Pezzali e 883 con Max Mania, a cui seguirà una serata Oktoberfest con stinchi e litri di birra accompagnata dai Kapuziner Bier Band. Per i nostalgici Party90 e, a chiudere la manifestazione, Daniele Bellitto. Tutti i concerti inizieranno ogni sera alle 21.00 e, a ristorare i presenti, ci saranno cucina alpina, bar e pizzeria.

Durante la festa, oltre a cibo e musica, si giocherà in oratorio il torneo serale maschile di calcio a 7 Festalpina Cup in ricordo di Andrea Biella.

Per due giorni, venerdì 19 e sabato 20 luglio, Festalpina ospiterà anche “Manteniamo la rotta 3”, equipe specializzata gestita dall’ “Associazione Comunità Il Gabbiano” che svolgerà un servizio di prevenzione e limitazione dei rischi connessi all’uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcol, attraverso attività di counseling e di orientamento, rilevazione alcolemica, promozione del guidatore designato, rilevazione degli stili di consumo.

LOCANDINE