Guerra in Palestina, il 13 l’incontro con il Tavolo per la pace del Meratese

“Illuminare la notte”: la via della pace e del dialogo come risposta alle guerra tra Israele e Palestina

MERATE – “Illuminare la notte. Storie di chi non si arrende alla guerra in Palestina e in Israele”. E’ il titolo, evocativo ed esemplificativo, dell’incontro organizzato per venerdì 13 settembre dalle associazioni della Tavola per la pace del Meratese nella sala civica F.lli Cernuschi di viale Lombardia.

La serata vedrà come relatrice Chiara Zappa, giornalista di Mondo missione e di Asia news, autrice del libro “Gli irriducibili della pace” che racconterà gli incontri con donne e uomini palestinesi e israeliani che, anche nel momento più buio di questo conflitto, sono riusciti ad accendere la speranza di un presente e futuro diversi.

“Partendo dalla condivisione dell’esperienza del dolore, che coinvolge entrambi i popoli, queste persone ci indicano, come sostiene Chiara Zappa, l’unica via percorribile e alternativa alla violenza: la via del riconoscimento, dell’ascolto e del dialogo” puntualizzano gli organizzatori che hanno deciso di promuovere quest’appuntamento a più di un anno dall’attentato terroristico del 7 ottobre scorso e dall’inizio dell’attacco di Israele nella striscia di Gaza.

“Di fronte all’allargarsi del conflitto ai paesi dell’area limitrofa, ci siamo interrogati sulla possibilità di immaginare percorsi di pace e di riconciliazione tra i due popoli. Con questo incontro, intendiamo proseguire il nostro impegno di riflessione e testimonianza sui temi della pace, sollecitando il territorio a mantenere l’attenzione sui conflitti in atto e sulle scelte dei governi, rifiutando la soluzione delle armi e della violenza”.

La serata sarà moderata da Paolo Brivio, giornalista, nonché ex sindaco di Osnago.