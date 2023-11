Imbersago, conclusi i lavori alla Curva Moratti: la Sp 56 torna a doppio senso

Terminato l’intervento di consolidamento e di rinforzo cigli di valle

I lavori avevano comportato il restringimento della carreggiata con la creazione del senso unico alternato

IMBERSAGO – Sono finalmente terminati i lavori di realizzazione di consolidamento e rinforzo cigli di valle sulla strada provinciale 56, in località curva Moratti a Imbersago.

Pertanto, nella mattinata di oggi, mercoledì 22 novembre, dopo il sopralluogo della Provincia di Lecco e della ditta incaricata dei lavori, è stato rimosso il cantiere e ripristinato il doppio senso di circolazione.

Una notizia, quella della revoca del senso unico alternato, regolato con un doppio semaforo, che ha rallegrato automobilisti e motociclisti che da molte settimane dovevano convivere con la limitazione del traffico sull’arteria provinciale.

L’intervento, per un importo complessivo di 670.130,41 euro, di cui 400.197,25 per lavori e 269.933,16 per Iva, spese tecniche, collaudi e imprevisti, è stato finanziato con contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I lavori hanno permesso la messa in sicurezza del tratto stradale, mediante interventi mirati all’adeguamento e alla riqualificazione delle strutture dei manufatti di contenimento della sede stradale, a vantaggio della sicurezza e della salvaguardia ambientale.

In particolare, le lavorazioni effettuate hanno riguardato il taglio della vegetazione presente a lato strada, la scarifica e la demolizione della porzione di strada interessata dagli interventi di sostituzione del guard-rail esistente con nuovo guard-rail in acciaio corten, la

realizzazione di nuove strutture in cemento armato e la predisposizione delle opere necessarie alla sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica. Nell’intervento sono stati compresi anche l’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.