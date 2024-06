Imbersago, il Palio dei colori convince e prenota già il bis

Quasi un centinaio i partecipanti domenica alla prima edizione del Palio dei colori

Una domenica pomeriggio di giochi e divertimento per grandi e piccini

IMBERSAGO – Successo per la prima edizione del Palio dei colori, iniziativa promossa all’unisono da molte associazioni imbersaghesi, capace di coinvolgere quasi cento partecipanti. Il maltempo non è riuscito infatti a rovinare la festa: tutti i giochi previsti, dal ping pong al calcio balilla passando ai calci di rigore, ai tiri a canestro, scopa d’assi e beach volley, sono stati confermati mentre l’attività con i gessetti, rivolta ai più piccoli, si è trasformata nella costruzione di tartarughe ed elicotteri con materiali di riciclo.

A vincere nel torneo di ping pong per la categoria junior Riccardo Rossi con Mattia Bos secondo classificato mentre per i senior primo classificato Sergio Cerletti seguito da Nicolò Quinterio. Al torneo di calcio balilla primo posto, nella categoria junior, per Luca Rizzo e Mattia Bos, seguiti da Elena Beretta e Giorgio Galbiati mentre tra i senior primi classificati Cetty Giandomenico e Ferdinando Salvato; seguiti da Diego Quinterio e Massimiliano Quinterio. Infallibile ai calci di rigore Riccardo Rossi mentre Gemma Mircoli si è dimostrata una campionessa di tiri a canestro.

Passando alle carte Luca Cogliati e Graziano Baic hanno vinto il torneo di scopa d’assi lasciando al secondo posto Simone Cogliati e Marco De Cicco.

Il torneo di beach volley (trasformato in torneo di pallavolo per via del brutto tempo) ha visto vincitrice la squadra “Verde Oscuro”.

A tutti i vincitori è stato consegnato il Palio dei colori, disegnato, progettato e realizzato da Nicolò Quirico (che ha donato tutti i materiali per poterlo fabbricare), Franco Perego ed Emilio Riva; il logo è stato ideato da Cecilia Codara, le magliette utilizzate dai pallavolisti da Tommaso Valeri e Marta Valeri.

Altri premi sono stati offerti dagli sponsor: Joe Bistrot (locale di via Castelbarco 25), Buon per te – naturalmente (bottega di Piazza Garibaldi 5) e Imbergin.

La prima edizione del Palio dei colori ha visto in cabina di regia il Circolo Arci Libertà Imbersago, la Pro Loco di Imbersago, l’associazione Guarda c’è un libro nell’albero, l’associazione Volontarie Addobbi, il Gs San Marcellino, il Centro Sportivo L’Amico Charly, l’Avis comunale Merate e l’ associazione Volontari Protezione Civile Imbersago. Il Comune di Imbersago, presente alle premiazioni con la vice sindaca Elena Codara, ha patrocinato l’evento donando anche alcune borracce.

“Vogliamo rivolgere un grazie speciale alle giovanissime Cecilia Codara, Francesca Motta e Marta Valeri per l’impegno e la passione dimostrata in questi mesi – puntualizzano gli organizzatori -. Il successo della giornata e i tanti riscontri positivi ricevuti ci fanno dire, con certezza, che siamo pronti già sin d’ora a progettare la seconda edizione del Palio dei Colori di Imbersago!”.

