Imbersago: il traghetto leonardesco candidato ai luoghi del cuore Fai

Una candidatura che nasce dalla voglia di valorizzare il traghetto leonardesco

Aperte le votazioni per il concorso nazionale I luoghi del Cuore del Fai

IMBERSAGO – Il traghetto leonardesco candidato ai luoghi del Cuore, il concorso nazionale promosso dal Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano.

Il Comune e la Pro Loco di Imbersago hanno infatti deciso di lanciare la candidatura della storia imbarcazione, rimessa in acqua lo scorso agosto dopo uno stop di oltre un anno e mezzo dovuto alle difficoltà di trovare un gestore.

Da qualche mese, grazie alla disponibilità della Pro Loco e del Comune, con il sindaco Fabio Vergani pronto a conseguire la patente nautica pur di non lasciare morire un simbolo del paese, il traghetto sul fiume Adda è tornato a navigare nei giorni festivi garantendo il collegamento del territorio di Imbersago con la sponda bergamasca nel Comune di Villa d’Adda, grazie alla gestione diretta provvisoria messa in campo grazie alla collaborazione fra il Comune di Imbersago e la Pro Loco.

La candidatura al concorso nazionale Fai nasce dalla volontà di valorizzare questo bene di valore storico-culturale immenso, unico nel suo genere, inserito in un ambiente di grande pregio, facendolo conoscere a un pubblico più vasto e proiettandolo nel futuro.

“Il traghetto è un’imbarcazione ingegnosa che da secoli scivola silenziosamente sulle acque del fiume Adda sfruttando la forza della corrente con la guida di una fune tesa fra le due sponde e la fatica di un solo uomo – hanno spiegato il sindaco Fabio Vergani e il presidente della Pro Loco Fabio Mapelli -. Una straordinaria macchina ecologica, semplice e originale. Anticamente il suo fascino colpì nientemeno che il grande genio Leonardo da Vinci: sua è infatti la raffigurazione del 1513 di un traghetto del tutto simile a quello di Imbersago che attraversa le acque dell’Adda da una riva all’altra, contenuta nel Codice Atlantico. E’ l’unico esemplare ancora in funzione e purtroppo oggi il Comune – che ne è proprietario – fa fatica a trovare persone interessate a gestirlo”.

La speranza è che si possa arrivare quanto prima a una nuova gestione stabile grazie anche a una serie di investimenti a cui tutti i cittadini possono contribuire semplicemente andando sul sito del Fai, Fondo Ambiente Italiano, e votando il traghetto nella sezione riguardante il concorso dei “Luoghi del Cuore”. Basterò infatti premere il pulsante “vota con 1 click”, presente sulla scheda ufficiale del concorso dedicata al Traghetto di Leonardo a questo link: TRAGHETTO DI LEONARDO SUL FIUME ADDA | I Luoghi del Cuore – FAI

Per coloro che non avessero un indirizzo e-mail o non riuscissero a votare digitalmente, è possibile trovare i moduli nei seguenti luoghi: Panificio Mandelli, a Imbersago, La Chiocciola di Riva Alberta, a Imbersago.

Servono almeno 50.000 firme per competere con gli altri Luoghi del Cuore italiani.