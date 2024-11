Merate, 68 iscritti al gruppo di cammino che raddoppia l’offerta

Con il ritorno all’ora solare dal 26 ottobre si è raddoppiata l’offerta settimanale con camminate al lunedì mattina e al giovedì pomeriggio

La prima camminata si è tenuta lo scorso 26 settembre

MERATE – Il gruppo di cammino è decollato. Sono 68 gli iscritti, seguiti da 15 walking leader al progetto promosso dall’Assessorato allo Sport in stretta collaborazione con Ats Brianza per sostenere e promuovere stili di vita sani. Dalla prima camminata del 26 settembre si sono regolarmente svolte altre 7 camminate in partenza dal Centro Sociale “Regina Teodolinda”.

“L’inizio non è stato facile perché avversati dalle condizioni meteorologiche, ma ogni giovedì pomeriggio, anche con la pioggia e dei buoni ombrelli, si è comunque camminato; nelle difficoltà il gruppo è diventato sempre più affiatato e coeso, garantendo l’opportunità di passeggiare in compagnia per i sentieri di Merate Alta per oltre 1 ora e 6 km, ad un passo tranquillo, non competitivo, ma utile a quella benefica ginnastica cardiovascolare, sotto la soglia di sforzo, che è buona manutenzione per la nostra salute. Nessuno resta indietro perché c’è sempre un accompagnatore che chiude il gruppo secondo la velocità di chi ha qualche anno o acciacco in più” ha puntualizzato il consigliere Franco Tortorella, referente del “Progetto Città Sane” promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sostenuto dall’attuale amministrazione comunale.

Con il ritorno all’ora solare dal 26 ottobre si è raddoppiata l’offerta settimanale: il lunedì mattina alle 9.30; il giovedì pomeriggio dalle 14.30, “così da non avere alibi di altri impegni per non partecipare – continua scherzando Tortorella – . Chi fa entrambe le passeggiate soddisfa oltre il 60% la raccomandazione dell’organizzazione mondiale della sanità di camminare continuativamente almeno mezz’ora tutti i giorni della settimana. Ma il vero segreto del gruppo è il clima con cui si sta insieme, si chiacchera, si scambiano ricette, si raccontano i propri ricordi dei luoghi visitati, si scoprono aneddoti e curiosità, si spiega al “dutur milanes” com’era la Brianza, come si chiama quell’albero o quell’uccellino, c’è sempre ironia e allegria e quando finiamo la passeggiata resta la voglia di stare ancora un po’ insieme a chiacchierare; ci si lascia di malavoglia, dandosi appuntamento alla prossima camminata”.

Non solo. “Quattro nostri Walking Leader partecipano al corso di formazione in ATS del 4 novembre per poi condividere col gruppo buone norme di prevenzione. A nome del gruppo invitiamo tutti i meratesi e non che vediamo camminare solitari per i nostri sentieri, a provare almeno una volta una passeggiata insieme. Se avranno piacere, sono i benvenuti!” conclude Tortorella.