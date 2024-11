Merate: dal 1° dicembre nuova gestione dei parcheggi a pagamento

Eliminate le sbarre ai silos di viale Cornaggia e via don Cazzaniga e introdotta la mezz’ora gratuita in centro

Le novità diventeranno operative dal prossimo 1° dicembre

MERATE – Nuovi parcometri smart; l’eliminazione delle sbarre nei silos di viale Cornaggia e via don Cesare Cazzaniga e la prima mezz’ora gratuita, due volte al giorno, nei parcheggi a raso di Piazza Prinetti, Via Papa Giovanni XXIII e nel silos Cazzaniga. Sono le novità più importanti della nuova gestione de parcheggi a pagamento in città che diventerà operativa da domenica 1° dicembre. “Questo aggiornamento mira a semplificare e aumentare le modalità di pagamento e aumentare la flessibilità di utilizzo dei posteggi a pagamento” puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio.

I nuovi parcometri

Già da qualche giorno sono stati installati i nuovi parcometri “smart”, che consentono il pagamento della sosta in contanti, con bancomat (anche in modalità contactless) e tramite App come EasyPark,

MooneyGo e TelepassPay. Nei silos di Viale Cornaggia e Via Don Cesare Cazzaniga, le sbarre di accesso sono state eliminate, uniformando il sistema di pagamento a quello dei parcheggi a raso.

Non solo. Accogliendo una richiesta avanzata in più occasione anche dai commercianti del centro i primi 30 minuti della sosta nei parcheggi a raso di Piazza Prinetti, Via Papa Giovanni XXIII e nel Silos Cazzaniga saranno gratuiti, due volte al giorno.

Abbonamenti per i silos

Per quanto riguarda invece gli abbonamenti per i silos, in quello di viale Cornaggia tutto il piano -1 è riservato agli abbonati, per un totale di 126 posti disponibili. In quello dell’area Cazzaniga, sono 80 i posti disponibili, distribuiti tra il piano -1 e il piano -2, segnalati con appositi cartelli e successivamente con strisce gialle.

Per richiedere un abbonamento è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Merate e consegnarlo presso lo sportello del parcheggio Cornaggia (aperto ogni martedì dalle 9:00 alle 12:30) o inviarlo via e-mail a parcheggi.merate@abacospa.it .

“I possessori di abbonamenti attivi possono già usufruire del servizio, poiché Abaco Spa ha acquisito i dati dal precedente gestore – puntualizza Muzio – . È richiesto unicamente di confermare i dati associati all’abbonamento tramite apposito modulo. Sarà inoltre possibile rinnovare gli abbonamenti direttamente dai parcometri”.

Per i due silos è previsto un abbonamento unico annuale h24 da 250 euro e abbonamenti

mensili h24 da 30 euro.

I dettagli delle altre tariffe nella pagina dedicata sul sito del Comune di Merate.