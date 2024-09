Merate, delegazione di vigili del Fuoco di Kappeln ospite in città

Settimana scorsa la visita in città in occasione del Fire Party e del 30° degli Amis di Pumpier de Meràa

I 15 vigili del Fuoco tedeschi sono stati accompagnati anche a Malpensa in visita al reparto volo Elicotteri

MERATE – Una delegazione di 15 vigili del fuoco tedeschi ospite in città in occasione del Fire Party, la tradizionale manifestazione che ormai da diversi anni suggella la fine dell’estate con una serie di eventi promossi sotto il tendone allestito nella zona della caserma di via degli Alpini.

Giunti da Kappeln, città gemellata da anni con Merate, i Vigili del Fuoco tedeschi sono stati accompagnati in visita al reparto Volo Elicotteri VVF di Malpensa. A seguire la visita al comando provinciale VVF di Como, grazie ai colleghi dell’associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Como.

Alla visita presso il Comando la delegazione è stata ricevuta dal Comandante, ingegner Claudio Giacalone e dall’ingegner Peppino Suriano.

Una giornata estremamente positiva ed apprezzata dagli amici pompieri di Kappeln, accompagnati dal loro Comandante Dirk Schadewaldt.