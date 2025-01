Merate, focus per valorizzare Stallazzo ed Ecomuseo di Leonardo

L’incontro si è tenuto giovedì scorso a Casa Amica a Merate

Comuni, associazioni, imprenditori, professionisti e volontari uniti nella volontà di valorizzare lo Stallazzo e l’ecomuseo Adda di Leonardo

MERATE – Creare una rete culturale e sociale che promuova il territorio, con particolar riferimento all’alzaia dell’Adda con il punto ristoro dello Stallazzo (chiuso stante le criticità connesse alla frana lungo il percorso ciclopedonale che costeggia il fiume) e l’ecomuseo Adda di Leonardo.

E’ lo scopo dell’incontro che si è tenuto giovedì scorso, 16 gennaio, alla sede di “Casa Amica” a Merate.

La serata, promossa da Rotary Club Merate con la partecipazione di Parco Adda Nord, Ecomuseo Adda di Leonardo, sindaci e assessori dei comuni di Merate, Paderno d’Adda, Cornate d’Adda e Imbersago, ha visto presenti rappresentanti di varie associazioni, imprenditori, professionisti e volontari.

Volontà comune quella di mettere in campo diversi iniziative, proposte artistiche, concertistiche e ludiche per far in modo che lo Stallazzo e l’area eco museale non siano solo occasione per il transito turistico, ma diventino meta e punto di attrazione.

Al termine dell’incontro si è tenuta una cena curata dai volontari di Casa Amica.