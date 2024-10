Merate: gazebi, laboratori e interventi all’Ecofestival di Plastic Free

La manifestazione, promossa per il primo anno a Merate, è in programma domenica 13 ottobre

Diverse le attività proposte per tutta la giornata: dalla raccolta rifiuti ai laboratori, passando per i gazebi illustrativi e gli interventi di approfondimento

MERATE – Dai gazebi in piazza degli Eroi ai laboratori per ragazzi in piazza della Libertà, dietro al Comune, passando per gli interventi in programma nella sala civica Fratelli Cernuschi di viale Lombardia. E’ ricco il programma di iniziative dell’Ecofestival, manifestazione promossa dall’associazione Plastic Free per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della riduzione degli sprechi e dei consumi, sul valore del recupero e dell’allungamento della vita dei prodotti e del coretto uso delle risorse naturali.

La manifestazione, che ha incassato il sostegno dell’amministrazione comunale, è in programma domenica 13 ottobre dalle 9 alle 17.30 e si struttura in diversi momenti e proposte.

Si comincia con la raccolta rifiuti per le vie del centro muniti di sacchi e guanti: il ritrovo è fissato alle 9 davanti al Municipio con termine dei lavori alle 10. Per partecipare è opportuno registrarsi qui: https://www.plasticfreeonlus.it/it/eventi

Alle 10.30 inizierà la serie di interventi in sala civica con i saluti dell’amministrazione comunale, subito seguiti dall’introduzione sul senso dell’ecofestival a cura dei referenti di Plastic Free Onlus. Per tutta la giornata sono in calendario interventi da parte di esperti volti ad analizzare la situazione attuale in merito all’inquinamento degli ecosistemi acquatici e terresti, alle interferenze delle microplastiche sul corpo umano, dando spazio a proposte e idee come il trattato plant based, il progetto Speak4nature e l’esperienza di ecosostenibilità di alcune aziende. A chiudere il giro di interventi il discorso della professoressa Francesca Fontana dell’università degli studio di Bergamo dal titolo “La plastica: nemica o amica?”.

L’ecofestival darà grande spazio anche ai laboratori con la possibilità per i più piccoli di affrontare e sperimentarsi sul tema della sostenibilità e dell’ecologia.

Alle 10.30 si terrà il gioco a squadre per bambini sul chi è più bravo a differenziare i rifiuti mentre e il laboratorio focalizzato a creare delle bombe ddi semi con materiali organici vegetali per colorare di bellezza il mondo.

Alle 14 spazio a Legambiente con Fast fashion, swap the system, attività per adolescenti e adulti per far conoscere e per discutere insieme dei problemi legati alla fast fashion (spreco, sfruttamento, inquinamento…) e alle possibili soluzioni. Nel pomeriggio, alle 15 ancora gioco a squadre per bambini sul riciclo e alle 15.30 laboratorio di riciclaggio creativo con il filo creativo di Flavia. Alle 16.30 spazio ancora al laboratorio “Creiamo delle bombe di semi con materiali organici vegetali per colorare di bellezza il mondo” con Plastic Free Onlus.

L’iscrizione ai laboratori è obbligatoria e gratuita, fino ad esaurimento posti. Per iscriversi inviare un’email a: prov.lecco@plasticfreeonlus.it

Durante la manifestazione si terrà anche lo Swap party, il ricircolo in diretta, ovvero lo scambio di vestiti usati presso lo stand dell’associazione Il ricircolo in piazza degli Eroi. Per ogni capo di abbigliamento consegnato sarà possibile prenderne 7 a scelta. Scambio di abiti usati per favorire l’importanza del riuso e dell’economia circolare, contro lo spreco di materie prime e rifiuti prodotti generato dalla fast-fashion.

QUI IL VOLANTINO DETTAGLIATO DELL’ECO FESTIVAL