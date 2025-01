Merate, giornata memoria: letture e riflessioni alle scuole medie

Questa mattina, lunedì, il momento di riflessione a scuola sulla giornata della memoria

Presente anche il sindaco Mattia Salvioni che ha posto l’accento anche sulla necessità di non essere indifferenti

MERATE – Anche il sindaco Mattia Salvioni ha preso parte oggi, lunedì 27 gennaio, alle iniziative messe in campo dalla scuola media dell’istituto comprensivo Manzoni in occasione della Giornata della memoria, celebrata oggi in occasione dell’80° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz.

Durante la mattina sono stati organizzati incontri di condivisione con letture, riflessioni e canti, per non dimenticare.”Ho ribadito ai ragazzi l’importanza di riflettere sul valore della giornata della memoria e l’importanza di non essere indifferenti e fare in modo che ciò che è accaduto in passato non deve ripetersi” commenta il primo cittadino, intervenuto insieme alla dirigente scolastica Giovanna Laura Sala.

Il momento di riflessione è stato impreziosito dall’accompagnamento musicale proposto da alcuni docenti e studenti.