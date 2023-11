Merate, lavori in corso sui marciapiedi in via Statale e a Novate

Gli interventi, stimati in 30mila euro, rientrano nel piano marciapiedi finanziato con un contributo statale

Terminati i lavori in via Garibaldi, si sta intervento per il rifacimento del marciapiede in via Statale e in via Cerri – via Giotto

MERATE – Lavori in corso lungo i marciapiedi della città. Sono due i cantieri avviati negli ultimi giorni dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria delle aree destinate alla circolazione dei pedoni. Dopo essere intervenuti in via Garibaldi, dove sono stati rifatti i marciapiedi presenti provvedendo anche al loro allungamento, l’azienda a cui l’amministrazione comunale ha appaltato i lavori sta intervento lungo la Statale e a Novate.

Gli operai sono al lavoro per riqualificare il marciapiede presente nella zona tra la rotonda di Pagnano e quella di Cicognola provvedendo alla sistemazione di quello esistente. La presenza del cantiere ha creato qualche inevitabile disagio alla

viabilità, soprattutto nei momenti in cui è necessario movimentare delle macchine.

Gli operai sono al lavoro anche nella frazione di Novate e in particolar modo tra via Giotto e nel tratto finale di via Cerri.

Le tre tranche di intervento sui marciapiedi cittadini fanno parte del secondo lotto di lavori, stimato in 30mila euro, promosso dall’amministrazione comunale dando seguito alla prima serie di interventi, costati 60mila euro, effettuati lo scorso anno nella zona di via Agnesi.

Tutti gli interventi sono stati finanziati attraverso un contributo statale.