Merate. Poste presenta la cartella filatelica dedicata all’Inter

Il momento questa mattina nell’ufficio postale di via della Rondinella

MERATE – Si è svolto questa mattina nell’ufficio postale di via della Rondinella 6 a Merate, l’evento filatelico dedicato all’Inter, squadra vincitrice del campionato di Serie A 2023-2024 durante il quale è stata presentata la speciale cartella filatelica.

Alla presenza dei responsabili aziendali, dei rappresentanti istituzionali, di numerosi Inter Club e dei tanti tifosi intervenuti, l’iniziativa è stata celebrata con una timbratura filatelica dedicata.

La cartella filatelica in formato A4, a 4 ante, è stata emessa in 20mila esemplari numerati e contiene una quartina, un foglietto, una cartolina obliterata, un bollettino, una busta personalizzata e una tessera filatelica.

Per l’occasione, Poste Italiane ha attivato un servizio temporaneo nell’ufficio postale di via della Rondinella 6, dove è possibile richiedere il folder e il francobollo dedicato all’Inter emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e appartenente alla serie tematica “lo Sport” al valore della tariffa B pari a 1,25 €. Nella stessa sede sono inoltre disponibili gli altri tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it.