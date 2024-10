Merate, rimpatriata per la leva del 1974 per festeggiare i 50 anni

La reunion si è tenuta al ristorante Cacciatori di Imbersago

Sessantuno le persone presenti alla rimpatriata

MERATE – Una bella serata tra ricordi, aneddoti e risate per festeggiare i primi 50 anni. Sono stati 61 i “ragazzi” e le “ragazze” del ’74 che si sono ritrovati al ristorante Cacciatori di Imbersago per celebrare in grande stile un compleanno tondo tondo come quello del primo mezzo secolo di vita.

L’appuntamento non ha deluso le aspettative visto che ha permesso di riallacciare anche alcuni legami e rapporti affievoliti dallo scorrere del tempo.

Una rimpatriata che si è conclusa con la promessa di rivedersi presto per poter gustare di nuovo insieme il sapore e la ricchezza dei tempi delle scuole vissuti insieme.