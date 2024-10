Merate, sedici coppie al torneo di scopa d’assi al centro anziani

L’iniziativa si è tenuta sabato pomeriggio al centro anziani di piazza don Minzoni

Sedici le coppie che si sono sfidate all’ultima carta

MERATE – Carlo e Claudio hanno vinto il torneo di scopa d’assi promosso al centro anziani dalla Pro Loco. Un appuntamento ormai entrato a far parte della programmazione della struttura di piazza don Minzoni, capace di raccogliere sempre entusiasmo e partecipazione.

Sedici le coppie che si sono sfidati all’ultima carta, tra primiera, napola e settebello.

Il secondo posto è andato a Tino e Antonio mentre la sfida per la medaglia di bronzo è stata vinta da Natale e Valentino, che hanno totalizzato più punti rispetto a Gianni e Tommaso.

Tra gli appuntamenti inseriti nella programmazione di ottobre del centro anziani, è da segnalare l’iniziativa “Quater pass in cumpagnia” prevista per mercoledì 20 ottobre quando si terrà la visita guidata alle mostre fotografiche ospitate in Villa Confalonieri nell’ambito del festival Merate incontra la fotografia, che tra le sedi ha anche il centro anziani Regina Teodolinda con l’esposizione intitolata “Un Archivio in Comune”.