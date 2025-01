Missaglia: suor Simona Brambilla nominata Prefetto dal Papa

La prestigiosa nomina è arrivata ieri, 6 gennaio

Suor Simona Brambilla, originaria di Missaglia, è la prima donna a ricoprire il ruolo di Prefetto in Vaticano

MISSAGLIA – Suor Simona Brambilla è stata nominata dal Papa prefetto del Dicastero per la vita consacrata e le Società di vita apostolica. Un prestigioso incarico per la religiosa originaria di Maresso, che diventa così il primo prefetto donna in Vaticano.

60 anni da compiere a fine marzo, suor Simona è stata per molti anni missionaria in Mozambico con le suore Missionarie della Consolata, svolgendo il ruolo di responsabile della pastorale giovanile. Diplomata come infermiera nel 1986 e con all’attivo anche un periodo lavorativo all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, la religiosa si è poi specializzata in psicologia conseguendo prima la laurea e poi il dottorato all’istituto di psicologia della Pontificia Università Gregoriana.

Nominata nel 2023 da Papa Francesco segretaria del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, seconda donna a ricoprire questo incarico in un dicastero della Curia romana dopo Alessandra Smerilli al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, suor Brambilla è stata infine nominata ieri, 6 gennaio, Prefetto in Vaticano.