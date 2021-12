Olgiate – Calco: con ‘Vite preziose’ raccolti fondi per l’adozione a distanza di 4 donne afghane

Grande partecipazione di pubblico alle tre serate “Insieme per le donne afghane”

Grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa e al contributo dei Comuni di Calco e Olgiate sarà possibile adottare a distanza per un anno 4 donne afghane

OLGIATE – Ben 1200 euro raccolti a sostegno del progetto “Vite preziose” promosso dall’associazione Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane) per l’adozione a distanza di donne afghane che verranno sostenute negli studi o in altri bisogni. E’ quanto è stato possibile raccogliere grazie alla nutrita partecipazione alle rassegna “Insieme per le donne afghane) organizzate da Officina Donna di Olgiate e L’altra metà del cielo, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Tre le serate proposte in collaborazione con Cisda, associazione che da anni promuove campagne di sensibilizzazione e sostegno a favore delle donne afghane drammaticamente al centro dell’attenzione mondiale per la condizione in cui si trovano. La rassegna si è concretizzata con la proiezione di due film, “Come pietra paziente” e “I am the revolution” e con il toccante monologo teatrale dell’attore Michele Fiocchi impegnato sul palcoscenico dell’auditorium San Vigilio di Calco con lo spettacolo “Coccodrilli”.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio dei Comuni di Olgiate e di Calco le cui amministrazioni hanno stanziato un ulteriore contributo di 1.200 euro permettendo di raggiungere la cifra necessaria all’adozione di quattro donne per un intero anno.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno creduto e sostenuto la nostra iniziativa” fanno sapere da Officina Donna, ricordando l’appuntamento dei prossimi due giovedì al mercato settimanale di Olgiate con una bancarella di libri usati.