Osnago. Torna la raccolta alimentare di “Adotta una famiglia”

L’ultima raccolta alimentare dell’anno

I volontari di “Adotta una Famiglia” saranno in piazza Vittorio Emanuele sabato 7 dicembre, dalle 9 alle 19.30

OSNAGO – Ritorna l’ultima raccolta alimentare dell’anno a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà. I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e anche beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.

“Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, integrati dalle eccedenze alimentari del progetto provinciale Save the Food – continuano i volontari – Sarà come sempre attivo un punto di ritiro presso il Panificio Bonanomi in via Roma e in stazione presso il circolo ARCI La Loco. Attualmente sono seguite dal programma di sostegno alimentare 34 famiglie per un totale di 122 persone (82 adulti e 40 minori)”.

Adotta una Famiglia è un progetto congiunto del Comune e della Parrocchia di Osnago, attivo dal 2011. Oltre alla distribuzione di alimenti, prevede il supporto economico per le famiglie in difficoltà, iniziative di mutuo aiuto come il programma “Da studente a studente”, borse sociali per attività sportive e lo sportello “Collavoriamo”, che offre supporto a chi è in cerca di opportunità lavorative per rilanciare il proprio progetto di vita.

Infine, i volontari sottolineano: “Cogliamo l’occasione per ringraziare le persone che il 16 novembre, nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare davanti a Conad di Osnago, hanno donato ben 511 Kg di alimenti“.

I volontari del progetto “Adotta una Famiglia” saranno in piazza Vittorio Emanuele sabato 7 dicembre, dalle ore 9 alle ore 19:30. Tra i prodotti più richiesti figurano olio, latte, caffè e tonno.