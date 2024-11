Paderno: Comune e Mehala insieme nel Centro Aquilone, progetto di supporto psicologico

La presentazione del progetto si terrà sabato a Cascina Maria

Il Centro Aquilone fornirà supporto psicologico alle famiglie nell’ottica di prevenzione, valutazione e cura

PADERNO D’ADDA – Verrà presentato sabato 9 novembre alle 18.30 a Cascina Maria il Centro Aquilone, progetto nato dalla collaborazione tra Comune e l’associazione Mehala per fornire un supporto psicologico alle famiglie del comune ad integrazione dei servizi socio-sanitari di sostegno già disponibili per le problematiche dei minori e delle loro famiglie.

Il supporto psicologico, fornito da psicologi e psicoterapeuti di Mehala, si concretizza in interventi di prevenzione, valutazione e cura attraverso percorsi di psicoterapia rivolti a minori, individui, coppie e famiglie.

Il progetto, in forma sperimentale per un anno, prevede anche tariffe agevolate per famiglie con difficoltà socio economiche certificate dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa viene promossa in occasione del ventesimo compleanno dell’associazione Mehala, nata nel 2004 dal sogno di un gruppo di amici, da sempre impegnati nel sociale, nella cooperazione internazionale e nel mondo dell’adozione.