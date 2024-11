“Sicuri in Sella”. Concluso il progetto alla Scuola Primaria “A. Moro” di Airuno

L’attività si è svolta giovedì 7 novembre

AIRUNO – Prosegue il progetto “Sicuri in Sella”, promosso dall’Associazione Giretto con il supporto finanziario dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. Questa iniziativa, volta a sensibilizzare i giovani sull’importanza della sicurezza in bicicletta, ha fatto tappa alla Scuola Primaria “A. Moro” di Airuno, coinvolgendo 43 alunni delle classi quarte e quinte.

L’incontro si è svolto in aula con una lezione teorica sui temi fondamentali della sicurezza in bicicletta, dall’importanza del corretto utilizzo del casco alle regole base per una guida sicura. Gianluigi Maggioni, presidente dell’Associazione Giretto e promotore del progetto, ha guidato i bambini in un percorso di riflessione sui comportamenti corretti da adottare, portando esempi pratici e illustrando la componentistica e il funzionamento della bicicletta.

Per ogni alunno è stato predisposto il “Kit Sicuri in Sella”, progettato per supportare l’educazione alla sicurezza stradale anche al di fuori della scuola. Il kit comprende: uno zainetto ad alta visibilità per gli spostamenti casa-scuola, un opuscolo informativo con le principali norme di sicurezza in bicicletta, un gioco di memoria per imparare in modo divertente la segnaletica stradale, e una ciclopatente personalizzata con premi.

Il progetto “Sicuri in Sella” si distingue per il suo approccio educativo e partecipativo, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza stradale tra i più giovani. I coordinatori del progetto osservano: “Nonostante la sessione pratica in bicicletta sia programmata per una fase successiva, i bambini hanno già dimostrato un grande interesse e curiosità, ponendo domande e condividendo le proprie esperienze sulle due ruote”.

Questo intervento rientra in un progetto più ampio che l’Associazione Giretto promuove in diverse scuole del territorio, con l’obiettivo di favorire stili di vita attivi, ecologici e consapevoli. I responsabili del progetto commentano sull’esperienza formativa: “La nostra speranza è che questa iniziativa rappresenti per i giovani ciclisti un primo passo verso un uso sicuro e responsabile della bicicletta, stimolando non solo la pratica sportiva, ma anche una mobilità sostenibile per il futuro”.

