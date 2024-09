Treni, partenza spostata a Milano Rogoredo: la precisazione di Trenord

Trenord replica ai comitati pendolari Lecco – Milano e del Meratese in merito al cambio di attestazione del treno 2876

Milano Centrale è satura: potenziati i treni diretti alla Valtellina

LECCO / MERATE – Trenord replica ai comitati pendolari Lecco – Milano e del Meratese che contestavano l’inadeguata informazione in merito al cambio di attestazione del treno delle 18.48 da ieri, lunedì, non più in partenza da Milano Centrale ma da Milano Rogoredo.

Di seguito la nota diffusa da Trenord:

Da oggi 9 settembre Trenord ha potenziato il servizio della Milano-Tirano – la linea delle Olimpiadi invernali 2026 – arrivando a completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina. In particolare, il potenziamento prevede l’attivazione di quattro nuove corse Regio Express; il prolungamento a Tirano di una corsa fondamentale in orario di punta, la 2834 Milano Centrale 17.20-Sondrio 19.20; l’estensione dell’orario serale del servizio nei festivi; la conferma dei collegamenti diretti Milano-Sondrio nei festivi.

Nell’ambito di tale incremento, per la corsa 2876 – oggi 2896 – è stata prevista la variazione di origine da Milano Centrale a Milano Rogoredo, per la già nota condizione di saturazione della Stazione Centrale e in accordo con l’ente regolatore. Il nuovo itinerario prevede la fermata a Milano Lambrate, stazione di interscambio per le direttrici che collegano con le aree a Sud e a Est di Milano. La variazione di percorso è stata comunicata nei giorni scorsi da Trenord via stampa, sui social media e nell’orario su trenord.it e App.