Un Natale di gratitudine: la Fabio Sassi ringrazia il territorio per il sostegno

Il grazie alle tante realtà che hanno sostenuto quest’anno la Fabio Sassi

“Il 2024 ci ha confermato quanto il nostro territorio sia generoso e attento”

MERATE – “Il 2024 ci ha confermato quanto il nostro territorio sia generoso e attento. Ogni gesto, grande o piccolo, rappresenta per noi un incoraggiamento a guardare al futuro con speranza”. Con queste parole il presidente della Fabio Sassi Giancarlo Ferrario intende ringraziare, in occasione delle festività natalizie, le tante realtà che hanno sostenuto, durante l’anno, le attività del sodalizio nato a supporto dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. Grazie a una rete solidale straordinaria, è possibile garantire cure palliative gratuite e di alta qualità, offrendo supporto ai malati inguaribili e alle loro famiglie.

Tra i momenti più significativi dell’anno vi è il prestigioso riconoscimento ricevuto in occasione del Premio “Costruiamo il Futuro”, dedicato alle realtà associative e al volontariato. Questo premio celebra l’impegno di chi lavora quotidianamente per migliorare la comunità e rappresenta un incoraggiamento a continuare con passione.

Un risultato importante è stato ottenuto anche grazie all’iniziativa “Le caricature solidali di Gio”, organizzata dal Giornale di Merate, dal Comune di Olgiate Molgora e dalla Pro Loco, con la partecipazione del cartoonist Giovanni Beduschi. La collaborazione tra realtà locali si è dimostrata ancora una volta fondamentale per raggiungere obiettivi comuni.

Fondamentale è stato inoltre il sostegno di enti come Auser e I Bagai di Binari di Cernusco Lombardone, delle Amministrazioni Comunali della Provincia di Lecco e l’impegno delle realtà associative del territorio che organizzano eventi a favore della Fabio Sassi.

Un legame speciale è quello con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, sezione lecchese, che anche quest’anno ha rinnovato il proprio impegno al nostro fianco.

L’iniziativa “Panettoni e Pandori Solidali” ha riscosso grande successo. Oltre 1.000 dolci sono stati scelti come regalo natalizio, dimostrando come la solidarietà possa unirsi allo spirito natalizio per sostenere una causa importante.

“Raccogliere i fondi necessari ogni anno è una sfida – sottolinea la vicepresidente Marisa

Corradini – ma grazie alla generosità di enti e cittadini possiamo continuare a offrire il nostro servizio con qualità e dedizione. A tutti va il nostro grazie più sincero”.