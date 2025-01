Villa Greppi, 340 mila euro per il restauro dell’ala est

Il progetto “Fermenti culturali” valorizzerà il Fondo Greppi e completerà i lavori di restauro nel biennio 2025-2026

Lucia Urbano, presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi “L’inestimabile patrimonio costituito dal Fondo Greppi potrà essere adeguatamente custodito e valorizzato”

MONTICELLO – Il Consorzio Brianteo Villa Greppi ha inaugurato il 2025 con una notizia importante: un contributo di 340 mila euro da parte di Fondazione Cariplo grazie al bando “Luoghi da rigenerare 2024”. Questo finanziamento rappresenta un tassello fondamentale per il completamento del restauro dell’ala est della storica Villa, situata a Monticello Brianza, e per la valorizzazione dell’archivio del Fondo Greppi, una collezione di grande pregio artistico e storico.

I lavori, iniziati nel 2023 grazie a un precedente finanziamento della Regione Lombardia nell’ambito del Piano Lombardia 2021-2022, vedranno ora una nuova fase che permetterà l’apertura completa degli spazi al pubblico. “Fermenti culturali. Nuova linfa per uno spazio in rinascita” è il nome del progetto che darà vita a un restauro e una rigenerazione culturale che si estenderà fino al biennio 2025-2026.

Il contributo di Fondazione Cariplo consentirà di allestire tre locali dedicati al Fondo Greppi: un archivio per custodire i preziosi taccuini e disegni di Alessandro Greppi, una sala consultazione e una sala espositiva aperte al pubblico. Il Fondo comprende oltre 2.000 disegni, schizzi e acquerelli, insieme a 126 taccuini illustrati con 6.000 opere dell’artista ottocentesco. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con l’associazione “BRIG – cultura e territorio”, che contribuirà alla gestione degli spazi e alla promozione del patrimonio.

Parallelamente, l’associazione “Heart – Pulsazioni Culturali” darà vita a un progetto artistico che coinvolgerà dieci scultori e pittori. Ispirandosi ai taccuini di Alessandro Greppi, gli artisti creeranno opere che verranno collocate nel Parco di Villa Greppi, restituendo simbolicamente vita agli spazi vissuti dalla nobile famiglia. L’iniziativa non solo arricchirà il parco con nuove opere d’arte contemporanea, ma sarà anche un’occasione per avvicinare le persone al dialogo diretto con l’arte e il territorio.

“È una bellissima notizia, perché potremo aggiungere un ulteriore importante tassello a coronamento del lavoro di restauro già iniziato nel 2023 – ha dichiarato Lucia Urbano, presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi – L’inestimabile patrimonio costituito dal Fondo Greppi potrà essere adeguatamente custodito e valorizzato, ed essere conosciuto da vicino anche dalle scuole e da tutta la comunità”. Urbano ha inoltre sottolineato l’importanza di intercettare opportunità come questa: “Teniamo costantemente monitorati i bandi per partecipare e non lasciarci sfuggire occasioni di finanziamento. Questo ci consente di proseguire nel recupero della Villa e nella realizzazione di iniziative che arricchiscano il territorio”.