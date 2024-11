Avis Costa Masnaga dona 4 defibrillatori alla Croce Verde Bosisio

Il presidente di Croce Verde Bosisio Parini, Buraschi: “Non possiamo che dire grazie al direttivo e a tutti i volontari di Avis per l’aiuto che ci hanno dato”

COSTA MASNAGA – Un impegno condiviso per la sicurezza e il benessere della cittadinanza. Ancora una volta, Croce Verde Bosisio Parini e Avis Costa Masnaga uniscono le forze per migliorare i servizi di emergenza sul territorio. Grazie a questa collaborazione, Croce Verde ha potuto arricchire la propria dotazione con strumenti di ultima generazione, come i dieci nuovi defibrillatori acquistati nel corso del 2024, quattro dei quali donati proprio da Avis.

Questi dispositivi, moderni ed efficienti, ora equipaggiano tutti i mezzi di Croce Verde, rappresentando un tassello fondamentale per garantire interventi tempestivi e salvavita. La donazione conferma un rapporto ormai consolidato tra le due realtà, da anni impegnate fianco a fianco per potenziare i presidi sanitari a disposizione del territorio.

“Nel corso degli anni Avis Costa ci ha sostenuto nell’acquisto di caschetti protettivi per le ambulanze, di una sedia cardiopatica cingolata e di una barella elettrica – ha dichiarato Filippo Buraschi, presidente di Croce Verde – Presidi che consentono ai nostri volontari di lavorare in sicurezza e con strumenti di ultima generazione, garantendo ai pazienti il massimo confort possibile. Non possiamo che dire grazie al direttivo e a tutti i volontari di Avis per l’aiuto che ci hanno dato e, spero, continueranno a darci”.

Questa collaborazione non si limita alla semplice fornitura di attrezzature. È il segno di una condivisione di valori, in cui associazioni come Croce Verde e Avis si pongono come pilastri della comunità, mettendo a disposizione risorse, professionalità e tempo per chiunque abbia bisogno.

Il gesto di Avis Costa Masnaga non solo potenzia la capacità operativa di Croce Verde, ma rafforza anche la fiducia dei cittadini verso un sistema di emergenza sempre più attrezzato e pronto ad affrontare le sfide. In un’epoca in cui le risorse per il settore sanitario sono spesso limitate, queste sinergie si rivelano indispensabili per mantenere alti gli standard di assistenza e sicurezza.