Barzago ospita un grande evento benefico a sostegno dell’oratorio

Appuntamento a domenica 6 ottobre

Evento per supportare i lavori di ristrutturazione dell’oratorio

BARZAGO – Il progetto benefico #Melomerito, concepito da un gruppo di imprenditori di Barzago per sostenere la ristrutturazione dell’oratorio della Parrocchia San Bartolomeo, sta per partire, coinvolgendo attivamente l’intera comunità locale.

Il primo di una serie di eventi pubblici, organizzati da #Melomerito Communities Club con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari per i lavori di ristrutturazione delle aree esterne alla struttura parrocchiale, si terrà domenica 6 ottobre e coprirà tutta la giornata con numerose iniziative rivolte a ogni fascia d’età e la partecipazione di nomi importanti del mondo dello sport, dello spettacolo, della musica e dell’arte.

Gli organizzatori, impegnati da tre mesi nella creazione di un ricco programma ormai definito nei minimi dettagli, invitano tutti a partecipare numerosi, animati dal desiderio di “unire le forze” per realizzare un progetto fondamentale per le giovani generazioni.

A dare il via all’evento “Party Autumn Edition” alle ore 8.45 sarà una camminata che partirà dal centro di Barzago, attraversando i sentieri che svelano il paesaggio brianzolo più autentico. Il percorso è adatto a adulti e bambini, con iscrizioni disponibili prima della partenza presso il sagrato della Chiesa al costo di 5 euro a persona.

In concomitanza con la passeggiata, si svolgerà un contest fotografico, con una microlezione introduttiva gratuita per chi desidera partecipare. Questo contest offrirà ai partecipanti l’opportunità di catturare la bellezza del territorio attraverso le loro immagini scattate con smartphone, consentendo così di esprimere la propria creatività.

Seguiranno la Santa Messa alle ore 12 e il pranzo, con l’apertura delle cucine alle ore 12.30 presso il campo di calcio dell’oratorio, allestito appositamente per ospitare le varie iniziative in programma. Alle ore 13 avrà inizio la parte pomeridiana, offrendo ai più piccoli l’opportunità di divertirsi con giochi gonfiabili, mentre verrà inaugurata anche la mostra del noto e apprezzato artista Gaetano Orazio.

Dalle ore 14, il programma prevede uno spettacolo comico con Sergio Sironi e Gaetano Orazio, un’esibizione musicale a cura dell’Oro Nero Band e uno spettacolo di magia con Samuele Rota. Nel corso del pomeriggio, si terranno anche la premiazione di Veronica Besana, campionessa barzaghese di corsa a ostacoli, e della gara fotografica svoltasi al mattino, con una sorpresa finale. Il gran finale prevede l’estrazione della lotteria, seguita, dalle ore 18, da un aperitivo con il live show del rinomato musicista e cantante Daniele Bellitto.

A sostegno del progetto, sono stati recentemente aperti i canali Instagram e Facebook “Melomerito Barzago”, dove è possibile trovare informazioni sull’evento del 6 ottobre e, più in generale, sul progetto che proseguirà anche nel 2025. Per garantire un coinvolgimento efficace, è stata stampata una brochure in circa 2 mila copie, distribuita alla cittadinanza, che illustra nel dettaglio le finalità e gli intenti dei promotori.

L’ammodernamento dell’oratorio, punto di riferimento per l’aggregazione, sarà finanziato dagli introiti della camminata, del servizio cucina, della lotteria e dalle donazioni volontarie di cittadini e aziende, oltre che da altri eventi che verranno organizzati nei prossimi mesi.

Per contribuire, è possibile utilizzare il seguente IBAN: IT13E0503451240000000000146, intestato a Banca Popolare di Milano a favore della Parrocchia San Bartolomeo, Via San Giuseppe 2, Barzago. Indicare come causale: “Erogazione liberale alla parrocchia evento #MELOMERITO”.