Bosisio Parini. Progetto “Giovani Competenti Junior per la Comunità”

Un’opportunità di crescita per ragazzi tra i 16 e i 19 anni

Attività educative e supporto ai bambini, con un riconoscimento finale per ogni partecipante

BOSISIO PARINI – Sta per partire il progetto “Giovani Competenti Junior per la Comunità”. Il Comune invita i ragazzi tra i 16 e i 19 anni a partecipare a questo percorso di formazione e coinvolgimento, pensato per valorizzare le competenze giovanili e favorire il benessere della comunità. Le iscrizioni si chiuderanno il 21 gennaio.

A Bosisio sarà possibile scegliere tra diverse attività di doposcuola e spazi educativi pomeridiani. Saranno offerti aiuti compiti e laboratori per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, con il supporto degli educatori. Ogni ragazzo parteciperà a una sola attività, in base alla propria scelta, e sarà sempre affiancato da un tutor durante il percorso.

L’impegno prevede due o tre ore pomeridiane a settimana, con il numero di pomeriggi da definire in base alla disponibilità individuale, da febbraio a maggio. Al termine del percorso, ogni ragazzo riceverà un buono acquisto in riconoscimento dell’impegno.

Per partecipare al bando è necessario avere un’età compresa tra i 16 e i 19 anni e garantire la disponibilità di almeno un pomeriggio a settimana nel periodo da febbraio a maggio. Il progetto richiede inoltre voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in gruppo, motivazione nel lavorare con bambini e ragazzi, nonché pazienza, responsabilità e costanza.

Per la selezione dei partecipanti, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, sarà previsto un colloquio conoscitivo. I candidati saranno contattati a partire dal 7 gennaio.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail all’indirizzo livingland.giovani@consorzioconsolida.it o telefonare al numero 3357502021.