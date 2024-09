“Che peccato Vizi a Rapporto il Musical”, a Oggiono uno spettacolo per Telethon

Appuntamento il 21 settembre al PalaBachelet

OGGIONO – Continuano attraverso la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. “Siamo arrivati alla nostra 33° Maratona eventi Telethon di Lecco. Da 32 anni dedichiamo ogni giorno del nostro lavoro a questa causa e la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità. Una promessa, la nostra, fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle 7000 malattie genetiche ad oggi conosciute” fa sapere Renato Milani.

Un appuntamento sicuramente sentissimo della nostra maratona è quello in programma il prossimo 21 settembre alle ore 21 al PalaBachelet di Oggiono con “Che peccato Vizi a Rapporto il Musical”. Da un’idea di Edelweiss Colombo & Irene Consonni nasce questo Musical interamente musicato, recitato e cantato dal vivo. Brani e musiche originali composte proprio dalla Ging Song Band.

I Ging Song sono una associazione culturale specializzata nella realizzazione di musical nasce nel meratese circa 12 anni fa e opera in tutto il territorio nazionale portando le loro importanti opere musicali. In questo caso arrivano ad Oggiono a sostegno di Telethon e mettono a disposizione la loro capacità e forza per aiutare e per donare speranza ad ogni persona affetta da una malattia genetica per cui non c’è ancora una cura.

Ingresso a offerta minima a partire da € 8.00 ridotti per i bambini fino a 12 anni da € 5.00.

“Si ringrazia il comune di Oggiono per avere risposto ancora una volta presente alla nostra chiamata, per la concessione del patrocinio e del sostegno a Telethon” conclude Milani.