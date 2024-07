Educazione stradale a “La Nostra Famiglia” per i piccoli alunni

Coinvolta anche la Polizia Locale di Rogeno

Lezioni per tutto il mese di luglio, volte a far apprendere le buone pratiche di sicurezza stradale

BOSISIO PARINI – Presso la scuola dell’infanzia de “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini si è tenuta una lezione di educazione stradale che ha coinvolto i piccoli alunni. I bambini, per l’intero mese di luglio, stanno apprendendo buone pratiche di sicurezza stradale grazie alla coordinatrice Chiara Pozzi, alle educatrici Michela Rosanò, Maria Rusconi ed Elisa Fusaro, la psicomotricista Elisabetta Perego, la logopedista Elisa Colombo e uno speciale volontario che ha vestito i panni di Vigile Urbano.

Le attività di quest’anno hanno visto coinvolta anche la Polizia Locale di Rogeno. Un agente, infatti, ha presenziato nella mattinata di giovedì 18 luglio presso la struttura per mostrare ai bambini, insieme al volontario, alcune regole di sicurezza stradale.

“Gli alunni sono stati entusiasti di accogliere il Vigile Urbano e hanno posto diverse domande sui comportamenti da adottare in strada. Si tratta di un’attività che La Nostra Famiglia porta avanti da qualche tempo per impartire delle semplici regole per la sicurezza stradale. Ringraziamo il Comune di Rogeno per la disponibilità – continuano gli organizzatori dell’iniziativa -. Da parte del Comune, invece, un grazie per il coinvolgimento in questa bella attività dedicata ai bambini”.