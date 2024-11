Prosegue l’attività di risanamento del bacino est del lago di Annone

La relazione dell’attività da giugno a ottobre 2024

L’impianto ha funzionato per 91 giorni e sono state effettuate indagini mensili per monitorare lo stato delle acque

ANNONE BRIANZA – Grazie al contributo di Regione Lombardia, in base all’accordo triennale 2023-2025, è proseguita l’attività di risanamento delle acque del bacino est del lago di Annone.

L’attività svolta da giugno a ottobre 2024 è sintetizzata in un’apposita relazione in cui si illustra l’attività svolta e si elaborano, tramite specifica metodologia scientifica, i dati rilevati.

Per la stagione 2024 l’impianto ha funzionato dal 01/07/2024 al 30/09/2024 per un totale di 91 giorni e sono state effettuate indagini mensili per monitorare lo stato di qualità delle acque.

Si conferma il miglioramento del livello trofico del bacino con il mantenimento di una buona concentrazione media di ossigeno disciolto alla circolazione autunnale e una concentrazione contenuta dell’azoto ammoniacale (tossico per la fauna ittica).

