A Brivio e Olginate nuovi cartelli per il Parco Adda Nord

OLGINATE – Sono iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno per i mesi di agosto e settembre i lavori relativi al completamento e integrazione della tabellazione perimetrale e comportamentale nel Parco Adda Nord.

In questi due mesi saranno posati circa 480 nuovi cartelli di vario genere e misura (secondo lo standard dettato dalla d.g.r. numero 7/17173/2004) per la segnaletica nelle aree protette regionali. Verranno integrati quelli relativi ai confini del Parco Regionale, mentre particolare attenzione è stata rivolta alla perimetrazione del territorio del Parco Naturale sino ad oggi mai tabellato.

Sarà inoltre posata la cartellonistica che indica l’appartenenza alla rete Natura 2000. Sono quattro i siti all’interno del Parco Adda Nord, le tre Zone Speciali di Conservazione che comprende la palude di Brivio, il Lago di Olginate, l’Oasi Le Foppe e la Zona di Protezione Speciale il Toffo.

Verranno anche integrati i cartelli posti all’ingresso dei centri abitati con quelli che richiamano l’appartenenza dei paesi al Parco e i cartelli sparsi sul territorio che elencano le norme di comportamento da tenere in un’area protetta.

Nei dintorni di Trezzo sull’Adda e Concesa, infine, verranno posizionati alcuni cartelli che indicano la direzione per raggiungere il MuVA, il museo interattivo della Valle dell’Adda, ospitato presso Villa Gina (sede dell’ente in via Padre Benigno Calvi 3).