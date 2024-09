A Galbiate verrà inaugurato lo Spazio di Prevenzione e Salute

Appuntamento a mercoledì 25 settembre dalle ore 15 presso lo Spazio del Movimento Terza Età

Sarà un’occasione significativa anche per approfondire la riflessione sull’Alzheimer

LECCO – Sarà inaugurato lo Spazio di Prevenzione e Salute nel Comune di Galbiate, una nuova struttura nata dalla collaborazione tra il Comune di Galbiate, l’Ambito di Lecco e l’Impresa Sociale Girasole. Questo spazio fa parte delle iniziative del progetto Linfa – Lecco Interventi per le Famiglie, finanziato da Regione Lombardia attraverso il Fondo per le Politiche della Famiglia, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” (DGR 1507/23).

Lo Spazio si propone di offrire ai cittadini un’opportunità dedicata alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé, con il supporto di un operatore socio-sanitario. Sarà possibile monitorare i propri parametri di salute e ricevere consigli sui corretti stili di vita. L’accesso è libero e gratuito, con apertura ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 11.

È inoltre disponibile un servizio di informazione e orientamento dedicato a familiari e caregiver, mirato alla cura degli anziani, con il supporto di personale specializzato, come infermieri e fisioterapisti, accessibile solo su appuntamento. Infine, sono previste anche attività di scambio intergenerazionale, organizzate in collaborazione con i servizi per la prima infanzia del Comune di Galbiate.

L’inaugurazione includerà attività dedicate alle persone over 65, ai loro familiari e a tutti i cittadini interessati a scoprire il nuovo servizio e a riflettere sul tema dell’Alzheimer e delle patologie dementigene. L’evento si inserisce anche nel contesto della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, celebrata il 21 settembre.

Il programma

Dalle ore 15 alle ore 16.45: “Alleniamo la mente”, un’attività dedicata agli over 65

Dalle ore 16.45 alle ore 17.15: momento conviviale

Dalle ore 17.15 alle ore 17.45: saluti istituzionali e presentazione dello Spazio di Prevenzione e Salute

Dalle ore 17.45: proiezione del cortometraggio di “Una storia d’Amore” di Filippo Tamburini, che racconta l’incontro di una donna con Alzheimer e l’uomo della sua vita.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 15 presso lo Spazio del Movimento Terza Età, situato all’interno del Centro Medico in via Primo Maggio 1 a Galbiate. La presentazione dello Spazio e la proiezione di un cortometraggio saranno aperte a tutti i cittadini interessati. L’ingresso è libero e gratuito.

Le attività dello Spazio e l’organizzazione dell’evento sono realizzate in stretta collaborazione con il Centro Diurno Integrato “Le Querce di Mamre” della cooperativa L’Arcobaleno, l’Asilo Nido “E. Alessandrini” e il Centro Prima Infanzia “La Nave Gialla”.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare il Servizio Sociale del Comune.